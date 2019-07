BARRA

4 e 5 Bar

O nome remete à localização do bar, entre os postos 4 e 5 da Praia da Barra. Na varanda com teto retrátil ou na parte interna, o cliente experimenta receitas como a de short ribs. Com molho à base de chimichurri, o corte da costela é acompanhado de polenta frita e farofa de panko (R$ 79,90). A porção de 1 quilo de frango a passarinho custa R$ 39,90 e pode fazer parceria com a 4uatro e 5inco house, bebida que leva gim Amázzoni, suco de laranja, xarope de acerola, limão e espuma de mate (R$ 28,90). De segunda a sexta, entre 16h05 e 21h, pagam-se R$ 15,00 em todos os drinques e o chope Brahma sai a R$ 5,00. Avenida Lúcio Costa, 3460, loja 101, Barra, ☎ 2496-8989 (150 lugares). 12h/1h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Bar do Oswaldo

Tradicional, o endereço ficou famoso por suas batidas. Carro-chefe, a versão de coco leva vodca Absolut (R$ 20,00 a dose ou R$ 100,00 a garrafa de 1 litro). O destilado é base para essas bebidas, exceto a de limão, elaborada com cachaça. Dentre os sabores ainda constam os de maracujá, pêssego, açaí, caju e morango. A dose desses sai por R$ 10,00, a garrafa de 350 mililitros custa R$ 22,00 e a de 1 litro, R$ 60,00. A porção de linguiça mineira com fritas (R$ 37,00) integra o cardápio de comes. Montado aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 48,00; 12h/17h) é acompanhado por uma roda de samba. Estrada do Joá, 3896, Barra, ☎ 2493-1840 e 98173-2424 (240 lugares). 12h/1h. Aberto em 1946. Aqui tem iFood.

Bar do Zeca Pagodinho

Com cerca de 1 000 metros quadrados, reúne fotos e outros elementos ligados à carreira do sambista homenageado na fachada. Dois ambientes são dedicados às apresentações musicais, e um terceiro dispõe de mesas de futebol de botão, totó e games eletrônicos. Antônio Carlos Laffargue, o Toninho (Bar do Momo), assina o cardápio com quitutes clássicos de botequim, como a empada de camarão (R$ 11,90 cada uma) e o caldinho de feijão (R$ 13,90). Na lista de bebes tem chope Brahma por R$ 9,00. Avenida das Américas, 8585, Barra (Vogue Square), ☎ 3030-9097 (400 lugares). 12h/1h (ter. e qua. a partir das 17h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Boteco do Amaral

Com a curadoria do empresário Ricardo Amaral, o bar dispõe de varanda ao ar livre e salão com balcão de azulejos. Empadas com recheios de queijo (R$ 7,00 a unidade), palmito (R$ 8,00) e camarão (R$ 9,00) costumam ser pedidas no abre-alas. O favorito do amaral leva fatias de carne assada com purê de batata no alho, molho de queijo e ovo frito de gema mole (R$ 38,00). Para molhar a boca, há chope Brahma (R$ 9,50) e drinques como o gengibrina (R$ 27,00), mistura de gim Tanqueray, calda de gengibre, limão, tônica e Angostura. Avenida das Américas, 8585, loja 139, Barra (Vogue Square), ☎ 3030-9496 (110 lugares). 12h/0h30 (seg. 17h/0h; sex. e sáb. até 1h30; dom. até 0h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Don Exquisito

O endereço busca inspiração na Espanha para oferecer tapas e tragos (bebidas, em português). Assinada pelo mixologista Alex Mesquita, a carta de drinques conta com sangria (R$ 60,00, 500 mililitros), que pode ter sua receita definida pelo cliente, e o don quixote, preparado com vodca Grey Goose La Poire, framboesa, limão-siciliano, Angostura e xarope de açúcar (R$ 30,00). Na lista de cervejas há Estrella Galicia em long neck (R$ 12,00). Para comer, a azeitona verde, recheada de queijo brie, é empanada e servida com aïoli de ervas (R$ 37,00 a porção). Avenida das Américas, 8585, Barra (Vogue Square), ☎ 3030-7574 (64 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha seg.). Aberto em 2019.

The Blind Pig

O nome (em português, “o porco cego”) remete aos policiais que faziam vista grossa a casas do estilo speakeasy durante a Lei Seca americana. Não por acaso, o lugar reproduz o conceito desses bares secretos dos anos 1920. No subsolo da hamburgueria The Blind Burger, em ambiente de tons escuros e pouca iluminação, podem-se experimentar coquetéis como o intenso cotidiano (R$ 34,00), feito com Rum Bacardí 8 anos defumado, café, chocolate amargo e redução de laranja. Para comer, a porção de fish and chips traz peixe empanado com molho tártaro e batata frita (R$ 35,00). Avenida das Américas, 12300, loja 102, subsolo, Barra, ☎ 2146-5334 (61 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Vizinho Gastrobar

Do balcão da premiada bartender Jéssica Sanchez saem drinques como o frutado white julep (R$ 29,00), que reúne gim Bombay, licor de flor de sabugueiro, shrub de abacaxi, folhas de hortelã e espuma cítrica. Mais intenso, o into the wild (R$ 31,00) leva cachaça Leblon Signature Merlet com infusão de banana-da-terra, catuaba artesanal e mel fermentado com gengibre. Para comer, há tartare de salmão com azeite, ervas, minibrotos e molho sour cream, acompanhado de torradas (R$ 36,00). Avenida das Américas, 8585, lojas 3 e 4, Barra, ☎ 97154-0841 (140 lugares). 16h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 3h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

GRUMARI

Clássico Beach Club

Criado para ser um ponto de encontro dos adeptos de esportes radicais, o quiosque na Praia do Pepê dispõe de aulas de kitesurf, stand-up e surfe. Além da matriz, há outros três bares no Rio: Posto 7, na Barra, Morro da Urca e, desde dezembro de 2018, Grumari. O endereço mais recente tem na lista de entradas o camarão grelhado ao alho e óleo (R$ 49,00). Para beber, há gim Tanqueray com xarope de maçã verde e manjericão (R$ 36,00). Avenida Estado da Guanabara (Praia do Abricó), Grumari, ☎ 3489-9217 (120 lugares). 11h/19h. Mais três endereços. Aberto em 2018.

Urbanito

Ao lado do Kalango, o bar da sommelière Bianca Fraga aposta em cozinha urbana, cervejas artesanais e drinques. Fabricado pela Farra Bier, o chope pilsen da casa custa R$ 6,00. Para os que preferem outras bebidas, o urbanight leva licor Curaçao Blue, suco de abacaxi, refrigerante orgânico Wewi Lemon Sour e hortelã (R$ 22,00). Na ala de comidinhas, há bolinho de aipim com costela bovina desfiada e cozida na cerveja (R$ 27,90, quatro unidades). Rua Joaquim Palhares, 513-B, Praça da Bandeira, ☎ 4103-0902 (24 lugares). 18h/23h (dom. 15h/21h, fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

JACAREPAGUÁ

Art Chopp

No reduto de cozinha criativa, as receitas são vendidas “sem miserinha”, segundo o proprietário Diogo Freitas, que cuida da casa ao lado da esposa e sócia Kelly. Recém-chegado ao cardápio, o bolinho de galinhada caipira (R$ 22,90, duas unidades) é empanado e acompanhado de molho de pimenta de maçã. A versão de baião de dois leva bacon, carne-seca, queijo de coalho, provolone e mussarela (R$ 39,90, seis unidades). Para acompanhar, a carta local tem vinte rótulos artesanais de cerveja, além de chopes Amstel (R$ 5,50) e Heineken (R$ 7,90). Estrada Rodrigues Caldas, 715, Taquara, ☎ 3259-7367 e 97935-2112 (100 lugares). 17h/0h30 (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Fábrica Nômade

No espaço de decoração industrial, que já abrigou uma oficina, doze torneiras vendem cervejas majoritariamente cariocas, além de gimtônica Galaxy (R$ 19,00, 300 mililitros). Na ala dos chopes, a pilsen Farra Bier Sueca (R$ 9,00, 300 mililitros) é sugestão fixa. Especializada em churrasco americano, a cozinha oferece petiscos como a poutine (R$ 29,90), uma porção de fritas à moda canadense, coberta com molho de carne defumada feito na casa, cubos de queijo e bacon de fabricação própria. Na segunda quinta- feira do mês, há apresentação de jazz ao vivo a partir das 21h. Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, 104, Freguesia, ☎ 3983-4489 (100 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

Serpentina Bar Artesanal

Oito torneiras e cinquenta rótulos de cervejas especiais fazem jus ao nome e à decoração do bar. A curadoria da casa também garimpa exemplares de outros estados, como a Tocando o Terror (R$ 39,90, 473 mililitros), da Demonho, uma double IPA de São Paulo. Dos bicos jorram variedades como o chope pilsen da Noi (R$ 9,90). Para comer, tem porção de croquete de banana-da-terra com carne suína, servida ao lado de molho teriyaki de abacaxi (R$ 20,00). Sexta e sábado entram em cena bandas de rock ou blues. Rua Araguaia, 1480, Freguesia, ☎ 3486-4782 (130 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.