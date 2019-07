1. Aconchego Carioca comer e beber rio 2019 zoom_out_map 1 /4 Boas pedidas do Aconchego Carioca: melhor quiosque do Rio em 2019 (Tomas Rangel/VEJASP)

ZONA NORTE

GRAJAÚ

Boteco do Raoni

Personalidade cervejeira no Instagram e no YouTube, Raoni Soares transformou o hobby em profissão com este bar. Nele, duas geladeiras guardam mais de 120 rótulos de cerveja, em latas e garrafas. Das seis torneiras do lugar, uma fica reservada para o chope da casa (R$ 9,00), um pilsen da microcervejaria carioca Dos Hermanos. O gim-tônica da carta de drinques leva Mutatis, limão-siciliano, alecrim e zimbro (R$ 19,00). Para comer, tem sanduíche com mortadela e queijo da Serra da Canastra (R$ 22,00). Videogame e jogos de tabuleiro ficam disponíveis para os clientes. Rua Barão de Mesquita, 965, loja B, Grajaú, ☎ 3570-6162 (50 lugares). 17h/0h (fecha seg.). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Enchendo Linguiça

Entre os pontos altos do lugar estão os embutidos fabricados no mezanino e o joelho de porco assado em forno elétrico. Depois de girar por horas, o schweinshaxe (R$ 79,00 ou R$ 55,30 às terças) chega à mesa com aquela casquinha à pururuca, na companhia de duas guarnições. De inspiração ibérica, a linguiça portuguesa (R$ 27,00), de pernil suíno e temperada com páprica, sai da cozinha sobre creme de espinafre e coberta por ovo frito. Para acompanhar, têm preferência as cervejas, entre elas a Eisenbahn (R$ 12,00). Avenida Engenheiro Richard, 2, Grajaú, ☎ 2576-5727 (68 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h; seg. a partir das 17h). Aberto em 2006.

Santo Remédio

Eleito o melhor boteco da última edição de COMER & BEBER, o bar deixou a sossegada esquina da Rua Uberaba e reabriu a poucos metros dali. Da cozinha aparente, no fundo do espaçoso salão, saem receitas como a de jiló cortado em fatias e empanado com parmesão, acompanhado de moela refogada e molho de manga (R$ 42,50). Outro petisco de sucesso reúne cubos de filé-mignon com palmito pupunha na chapa (R$ 69,70). A seção de bebes reserva opções como o chope Farra Bier Ibiza, do estilo witbier (R$ 9,00), e a cerveja Original em garrafa (R$ 11,90). Rua Barão de Mesquita, 922-A, Grajaú, ☎ 3217-3515 (120 lugares). 17h/23h (sáb. a partir das 12h; dom. 12h/19h; fecha seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

MARACANÃ

Bar do Bode Cheiroso

A pancetta (R$ 6,00) é sucesso de vendas neste bar tocado por Leonardo Soares, o Lelê. Outro item na lista dos mais pedidos, o pernil suíno passa de três a cinco dias marinando, antes de ir ao forno (R$ 35,00 a porção). A mesma carne vai à mesa com maionese, arroz, feijão e farofa (R$ 21,00) nos almoços. Na lista de bebidas estão batidas de maracujá e limão (R$ 6,00 cada uma), além de cervejas como a Serramalte (R$ 13,00). Em dias de jogo no Maracanã, vale olhar as redes sociais para checar o horário de funcionamento. Rua General Canabarro, 218, Maracanã, ☎ 2568-9511 (40 lugares). 8h/0h (seg. até 15h; sáb. até 20h; fecha dom.). Aberto em 1945.

PRAÇA DA BANDEIRA

Aconchego Carioca (campeão de 2019 como melhor quiosque)

Kátia Barbosa faz o gênero incansável. Seu Aconchego Carioca já pulou para o terceiro endereço na Praça da Bandeira — onde a matriz, criada em 2002, deu início ao polo gastronômico da região —, teve breve experiência em São Paulo, serve clientela fiel nas filiais do Leblon e do VillageMall e foi até parar na praia em dezembro de 2018. Na divisa entre Leme e Copacabana, diante do hotel Hilton, o quiosque exibe seu maior hit no alto de uma das páginas do cardápio: o bolinho de feijoada (R$ 31,90, quatro unidades), servido ao lado de torresmo e um copinho de batida de limão. Vários outros petiscos — do croquete de vaca atolada (de costela bovina e aipim, R$ 37,90, meia dúzia) ao ceviche tropical (peixe branco em marinada cítrica, cebola-roxa, tomatinhos, manga e pimenta dedo-de-moça, R$ 30,00) —, além de pratos principais, podem acompanhar o chope (Brahma, R$ 7,00, 300 mililitros), a caipirinha (R$ 15,00), o gim-tônica (R$ 25,00) ou a enxuta carta de cervejas.

Entre as sugestões mais robustas para comer com vista para o mar, o bobó de camarão (R$ 114,90) ganha porção para duas pessoas. O espaço, com dois deques e, no meio, um convidativo balcão redondo, também serve bufê de brunch aos domingos, entre 9 e 14 horas, com aipim cozido na manteiga, tapioca, cuscuz, pão de queijo de tapioca, bebidas não alcoólicas e outros itens (R$ 49,90 por pessoa). A propósito: na tarde de um domingo de sol, a laboriosa dona deste pequeno império foi flagrada de avental e vassoura na mão, cuidando de seu quiosque. Avenida Atlântica, s/nº, Leme, ☎ 2024-7020 (60 lugares). 8h/0h (dom. até 22h; seg. até 18h); Rua Barão de Iguatemi, 245, Praça da Bandeira, ☎ 2273-1035 (52 lugares). 12h/23h30 (dom. até 18h30; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Bar da Frente

O diminuto bar ficou com o segundo lugar na eleição da melhor coxinha desta edição. Na fondue de coxinha (R$ 33,90), oito unidades do petisco vão à mesa ao lado de um réchaud, preenchido por creme de queijo com vinho. Campeão de pedidos, o porquinho de quimono (R$ 33,90, seis unidades) é um rolinho primavera de costela suína e requeijão com ervas. A seção de cervejas elenca 45 rótulos, a exemplo da witbier Praya (R$ 19,90, 600 mililitros). Terças e quartas, a partir das 16h, alguns petiscos ganham 15% de desconto e garrafas de Stella Artois são vendidas a R$ 9,90. Rua Barão de Iguatemi, 388, Praça da Bandeira, ☎ 2502-0176 (30 lugares). 12h/22h (dom. até 16h; fecha seg.). Aberto em 2009. Aqui tem iFood.

Hop Lab Pub (campeão de 2019 pela melhor carta de cervejas)

Os monitores nas paredes lembram aqueles de aeroporto, mas, no lugar dos horários de voo, exibem cervejas especiais. A senha do wi-fi, #30torneiras, remete ao maior orgulho do endereço, na Praça da Bandeira. Sugestões da vez plugadas nas três dezenas de bicos também são listadas na conta do Instagram, com a descrição de tipos, rótulos, graduação alcoólica e preços. No ambiente de luz baixa, ouve-se o rock de bandas como Kings of Leon, The Hives e The Black Keys. Growlers, camisetas e outros objetos temáticos estão à venda em um canto do salão. A seleção de barris, que o júri de COMER & BEBER leva ao alto do pódio pela segunda vez, é notável. Têm lugar garantido marcas de produção própria como a Blank Mind Monk, pilsen leve e saborosa, fiel à receita checa do estilo (de R$ 6,00, 100 mililitros, a R$ 48,00, 1 litro). Uma linha de cervejas envelhecidas, a exemplo da rauchbier Rum on Fire (R$ 9,00 a R$ 81,00), foi lançada pela Hop Lab em 2019. Outra pedida atraente, a IPA Hammeredhead, da gaúcha Narcose, ganha preços que variam de R$ 10,00 (100 mililitros) a R$ 89,00 (1 litro).

Entre as sugestões para acompanhar os bebes, há o hambúrguer feito com blend suíno mais bacon, queijo, tomate assado, cebola caramelada na cerveja Stout e maionese de ervas no pão brioche (R$ 36,00, com porção de chips de aipim). Mais uma dica: na dúvida, peça a tábua com cinco cervejas à escolha, em copos de 100 mililitros — o preço cobrado é o de cada bebida nesse volume. Rua Barão de Iguatemi, 292, Praça da Bandeira, ☎ 3217-1146 (60 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Kalango

Sabores de infância inspiraram a criação deste botequim de sotaque nordestino, empreitada de Kátia Barbosa (Aconchego Carioca), filha de paraibanos, e do chef Emerson Pedrosa, descendente de cearenses. Para beliscar, tem pastel de quibebe recheado de costela (R$ 10,00) e sonho de macaxeira com bobó de camarão (R$ 16,00), ambos vendidos por unidade. O arroz maria izabel, com abóbora e carne de sol, figura entre os pratos oferecidos no almoço (R$ 25,00 a R$ 35,00). As caipirinhas de limão, maracujá e tangerina custam R$ 15,00 cada uma. Rua Joaquim Palhares, 513, loja C, Praça da Bandeira, ☎ 2504-0088 (28 lugares). 12h/18h (qui. e sex. até 20h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Noo Cachaçaria

Como o nome sugere, trata-se de um reduto dedicado ao destilado brasileiro. São cerca de cinquenta variedades puras e onze batidas à base de cachaça (R$ 6,00 a dose). Entre elas, há mangaba, taperebá com morango e cupuaçu com rapadura. Às quartas, seis doses saem por R$ 18,00. Para forrar o estômago, tem bolinho de tapioca com linguiça defumada e queijo (R$ 26,00, seis unidades). Às terças, a estrela é o ceviche de peixe branco (R$ 28,00). Ostras catarinenses entram em cena às quintas (R$ 28,00, seis unidades). Rua Barão de Iguatemi, 358, Praça da Bandeira, ☎ 3689-4388 (45 lugares). 17h/22h (sex. até 23h; sáb. 12h/23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

SÃO CRISTÓVÃO

Seu Cristóvão

Vizinho à Casa do Sardo e próximo à Quinta da Boa Vista, o endereço vende chope de marca própria em versões como pilsen (R$ 5,90), de trigo e red (R$ 7,90 cada uma). Também figuram por lá drinques como o michelada (R$ 14,90), reunião de chope, limão, molho inglês, pimenta-biquinho e sal na borda do copo. As bebidas podem acompanhar preparos como a costela no bafo, servida com batata chips e farofa de ovo (R$ 79,90, para até três pessoas). Guarnecida de arroz e farofa de dendê, a moquequinha de camarão sai a R$ 32,90. Rua São Cristóvão, 291, loja A, São Cristóvão, ☎ 3860-5278 (62 lugares). 11h/1h (seg. até 16h30; dom. até 0h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

TIJUCA

Bar do Momo (campeão de 2019 como melhor boteco)

Nos arredores da loja, com interior modesto, mesas se espalham pela calçada. A garçonete chama desconhecidos de “meu amor”, enquanto fregueses fiéis aparecem só para dar um “boa-tarde” e um “logo mais tô aí”. Não há dúvida, trata-se de um boteco legítimo, e dos melhores — como atestam as delícias no cardápio e os votos do júri que o consagraram pela quarta vez. O negócio, criado por um Rei Momo de verdade, Abrahão Reis, passou para as mãos de Antonio Lopes dos Santos, o Tonhão, em 1987. Ele divide os trabalhos com o filho, Antonio Carlos Laffargue, o Toninho, autor de petiscos já requisitados em outros endereços da cidade (parte do cardápio do Momo é atração da Liga dos Botecos, em Botafogo). Na lista de sugestões do local brilham o clássico bolinho de arroz, recheado de linguiça e queijo sem miséria (R$ 7,00 a unidade), o bolovo de bacalhau (R$ 13,00) e o eu só quero ser feliz (R$ 22,00), formidável sanduíche de joelho de porco defumado, creme de cheddar, picles e mostarda na torrada Petrópolis. Dica mais recente, o 20fazer feliz (R$ 20,00) reúne três bolinhos de mac and cheese, bacon e cebola-roxa. A singela seção de bebes traz cerveja gelada, de rótulos como Brahma, Antarctica (R$ 10,00 cada garrafa de 600 mililitros) e Serramalte (R$ 13,00), além de saborosas batidas de maracujá, gengibre, coco e limão (R$ 8,00 cada pedido). Para dar conta da clientela, também foi ocupada uma loja logo ao lado, na mesma calçada. Na vitrine do ponto original, a porção de torresmo (R$ 15,00) surge sob o aviso: “Contém glúten”. Quem se importa? O Momo não trabalha com cartões, mas aceita transferência bancária por aplicativo no pagamento da conta. Rua General Espírito Santo Cardoso, 50, Tijuca, ☎ 2570-9389 (80 lugares). 7h/22h (fecha dom.). Aberto em 1972.

Bar Madrid

Comandado por descendentes de espanhóis, o bar tem referências do Rio e de Madri na decoração e no cardápio. Hit local, os huevos rotos consistem em dois ovos fritos com gema mole sobre batata frita e presunto serrano (R$ 32,00). Outra pedida, o jiló camarón de la isla traz o fruto recheado de camarão, mussarela no maçarico e molho de tomate (R$ 18,00 a unidade). No balcão de mármore ou na varanda, é possível provar a celebrada batida de maracujá (R$ 7,00) e o tinto de verano (R$ 16,00), mistura de vinho tinto, soda e limão. Rua Almirante Gavião, 11, loja G, Tijuca, ☎ 3594-8526 (40 lugares). 12h/21h (dom. até 18h; fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood

Da Gema (campeão de 2019 pela melhor coxinha)

O casarão de esquina, com pé-direito alto e amplas portas de correr abertas para a rua, tem ambiente bastante simples. No salão, chamam atenção, na parede, as iniciais “DG” em relevo e o grafite de um Jesus negro e sorridente, feito pelo artista Marcelo Eco. Não há necessidade de muito mais, uma vez que a estrela maior do Da Gema é mesmo a cozinha. Por lá, pedidas típicas de boteco ganham versões de emocionar. Não por acaso, o endereço já foi premiado em COMER & BEBER nas categorias a melhor cozinha de bar (2017), o melhor petisco (2016, para a polentinha com rabada) e a melhor coxinha, consagrada pelo júri em 2014 e agora, nesta edição. À primeira vista, o salgado bicampeão não chama atenção. Qualquer indiferença se encerra após a primeira mordida no petisco (R$ 7,00 a unidade) de massa farta e leve, que é envolvida por casquinha fina e recobre o frango. A receita da massa é a clássica, porém leva mais leite do que farinha, e o recheio é refogado “com muito alho e amor, daquele jeito de vó”, revela Luiza Souza, sócia de Leandro Amaral na empreitada. A coxinha campeã só é servida na terça-feira, dia em que a mesma massa ainda é usada no adorável rissole de camarão (também a R$ 7,00 a unidade).

Ao longo da semana reinam dicas como a igualmente campeã polentinha frita com rabada desfiada (doze quadrados dourados de polenta sob fiapos de carne que se desmancham na boca; R$ 55,00), croquetas de calabresa recheadas de queijo (R$ 20,00, dez unidades) e caldinho de feijão (R$ 10,00). Entre os bebes, há cerveja em garrafa de 600 mililitros de Brahma (R$ 10,00), Original (R$ 12,00) e Heineken (R$ 14,00), batidas (R$ 10,00) e caipirinhas (R$ 18,00). Luiza e Leandro, fundadores da casa, têm muito em comum: são netos de mineiros, adoram cozinhar, foram colegas na faculdade de gastronomia e assinaram o projeto de um boteco como trabalho de conclusão do curso. Nota 10. Rua Barão de Mesquita, 615, Tijuca, ☎ 3549-1480 (60 lugares). 17h/0h (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/18h). Aberto em 2009. Aqui tem iFood.

On Tap Pub

Painéis instalados acima do balcão exibem as vinte variedades plugadas nas torneiras locais. Fabricadas com exclusividade pela Old School, de Niterói, há sempre três versões da casa — entre elas uma weiss (R$ 9,90) e uma pilsen (R$ 8,90). Também costumam aparecer rótulos da mineira Antuérpia e da Roter, de Barra do Piraí (RJ). Na seara de aperitivos, o dadinho de tapioca e queijo de coalho chega à mesa com rabada desfiada e agrião (R$ 32,90, dez unidades). Rua Major Ávila, 455, loja H, Tijuca, ☎ 3040-2071 (50 lugares). 17h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Salete

Ambientado com ladrilhos azuis e brancos, o bar tijucano com mais de seis décadas ostenta a alcunha de Patrimônio Cultural Carioca. A empada artesanal, de massa leve e amanteigada, é o carro-chefe local. Na lista de recheios mais pedidos tem camarão (R$ 7,00), frango (R$ 6,20) e palmito (R$ 6,50). Escolha mais robusta, a cascata de camarão é guarnecida de arroz de limão-siciliano e molho curry (R$ 149,00, 600 gramas). Para acompanhar, o frozen salete 60 reúne cachaça Salinas, Cointreau, suco de abacaxi e groselha (R$ 15,00) e o chope Brahma sai a R$ 8,90. Rua Afonso Pena, 189, Tijuca, ☎ 2214-0408 (96 lugares). 9h/22h (seg. até 17h; sex. até 23h; sáb. e dom. até 20h). Aberto em 1957. Aqui tem iFood.

Wursteria

De inspiração alemã, abriu as portas com embutidos produzidos no local — hoje, eles são elaborados fora, mas seguem à risca as fórmulas dos donos do bar. Carro-chefe, o currywurst consiste em um salsichão branco bratwurst feito com cerveja, batata rústica e molho ketchup com curry. No almoço, o prato mais pedido é o schnitzel, lombo suíno empanado, guarnecido de salada de batata e conserva de beterraba com raiz-forte. Ambas as opções custam R$ 32,00. A carta de cervejas dispõe de doze rótulos, a exemplo da munich helles alemã Hofbräu Original (R$ 28,00, 500 mililitros). Rua Uruguai, 397, loja B, Tijuca, ☎ 98805-0827 (46 lugares). 12h/0h (dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Yeasteria

Vende cerca de 350 rótulos de cerveja. Da curadoria de Paulo Mello, dono e sommelier, são pinçadas raridades como a Accidental Jedi (R$ 47,90, 330 mililitros), da espanhola Edge Brewing Barcelona, uma triple IPA com 10,9% de álcool. Nas oito torneiras da casa costumam aparecer com frequência os chopes weiss e red ale da cervejaria Old School, de Niterói (R$ 10,00 cada um). Para comer, tem porção de coxinha (R$ 32,00, oito unidades), com mostarda ao curry, e hot costela (R$ 31,50), cachorro-quente com duas linguiças de costela angus, queijo gouda e cebola crocante. Rua Pereira Nunes, 266, Tijuca, ☎ 3577-8698 (80 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.