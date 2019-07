Brota

Na Galeria River, no Arpoador, receitas vegetarianas e veganas são oferecidas dentro da loja Void General Store Arpex. Roberta Ciasca, chef do restaurante Miam Miam, assina o cardápio. O popular PF (R$ 29,90), servido até as 15h, muda todos os dias. Outra pedida, na ala dos bowls, é o macaroni and cheese (R$ 26,00), mas os carros-chefe são mesmo as brotinhas: bolinhos de arroz integral com recheios como o de tomate assado, pesto e azeitona (R$ 14,00 a unidade). Rua Francisco Otaviano, 67, loja C, Copacabana, ☎ 3269- 8736 (15 lugares). 12h/23h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Cardamomo Saúde

No fim de uma rua sossegada, o pequeno espaço tem diversas opções de refeição saudável. São bons exemplos o hambúrguer veggie (à base de arroz, feijão e temperos), servido com queijo, alface e ketchup (R$ 28,00), o crumble de maçã, com massa de amêndoa e avelã (R$ 17,00), e a água tônica natural com gengibre ou cardamomo (R$ 10,00). Na happy hour, o lugar ganha petiscos, como a tábua de queijos da Serra da Canastra (R$ 42,00), para acompanhar as cartas de vinhos e cervejas. Rua General Glicério, 445, Laranjeiras, ☎ 3258-6141 (18 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 13h; dom. 13h/22h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

La Fruteria

O misto de mercado saudável e café ganhou um segundo endereço, três vezes maior, na Barra. Em ambos há bolos sem glúten nem lactose, da Power Cake Chris (R$ 12,00 a R$ 16,00), salada de frutas no copo (R$ 8,00) e café expresso (R$ 6,00). Na loja mais nova, as opções incluem salad bar (receitas a partir de R$ 30,00), juice bar com vista para a praia e a ilha de sushi do Yasai Natural, onde são oferecidos preparos com vegetais. Não abre no primeiro nem no terceiro domingo do mês. Rua Visconde de Pirajá, 559, loja A, Ipanema, ☎ 3042-4609 (22 lugares). 7h30/21h (sáb. e dom. 9h/20h); Avenida Lúcio Costa, 3150, loja 101 (Posto 4), Barra, ☎ 3649-9979 (50 lugares). 7h30/ 21h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Market Ipanema

Fundada no bairro que carrega no nome, a empreitada hoje serve comida saudável no Centro. O almoço traz opções como o filé de tilápia guarnecido de risoto de limão -siciliano e farofa panko (R$ 34,50), uma das dicas de PF, e a salada de quinoa com frango, vagem, palmito pupunha, cenoura, alho- poró e ervas (R$ 23,00). Para fomes de qualquer hora, há sanduíche de pasta de frango com iogurte, azeite e ervas, mais queijo de minas padrão, montado na focaccia (R$ 19,40). Travessa do Ouvidor, 37, Centro, ☎ 2224-6372 (18 lugares). 11h/17h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Okanossa

No reduto de comida vegetariana há itens nas prateleiras e para consumo local. Em qualquer hora do dia são bem procuradas as tapiocas de goma hidratada com cenoura, beterraba ou couve — o recheio de homus com abobrinha custa R$ 18,00. Outra pedida é o queijo quente, de meia-cura da Serra da Canastra, no pão de fermentação natural (R$ 24,80). O café orgânico (R$ 6,90 o expresso) também pode acompanhar a veganoka, tartine com creme de abacate, tofu defumado, maionese de chipotle e cogumelo (R$ 28,80). Rua Cupertino Durão, 79, loja C, Leblon, ☎ 3204-4055 (20 lugares). 9h/20h30 (dom. e seg. 10h/17h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Organomix

O gigante do segmento de produtos naturais, integrais e orgânicos tem duas lojas no Rio. Em ambas, além da oferta de milhares de itens nas prateleiras, podem ser consumidas sugestões de marcas conhecidas. As opções incluem café da manhã da Na Taba Du Pain (café Orfeu ou suco de laranja mais porção de pão de queijo saem a R$ 12,50), risoto de funghi do Rosita Café (R$ 45,00) e pizza de peperone da La Ranja (R$ 32,00). CasaShopping, bloco P, Barra, ☎ 3030-6135. 8h/21h (dom. a partir das 10h); Shopping Leblon, Leblon, ☎ 3180-0011. 10h/22h (dom. até 21h). Aberto em 2017.

Sabor D.O.C

Dono do Malta Beef Club e conhecido fornecedor de carnes especiais, Marcelo Malta também comanda este pequenino ponto no Leblon. O número de lugares chegou a trinta, quase o dobro dos dezesseis originais. Prato principal, a fraldinha (R$ 120,00), com 550 gramas, pode ser dividida — batatas fritas (R$ 28,00), farofa (R$ 27,00) e cogumelos à provençal (R$ 32,00) são sugestões de guarnição. Antes, belisque o bife à milanesa fatiado, ao molho aïoli (R$ 31,00). Nesta edição de COMER & BEBER, o endereço ganhou do júri o segundo lugar na categoria hambúrguer. Mérito do sabor d.o.c. (R$ 38,00): blend bovino da casa com 180 gramas, queijo prato, cebola-roxa, picles e o aïoli local entremeando fatias de pão brioche. Podem completar a visita o chope Praya (R$ 13,00, 355 mililitros) e o onipresente gim-tônica (R$ 29,00, com gim inglês Beefeater). Rua Dias Ferreira, 605, Leblon, ☎ 3215-4666 (30 lugares). 12h/0h (dom. até 19h30). Aberto em 2016.

Savá

No cardápio deste endereço, onde os itens podem ser levados ou consumidos no local, as sugestões variam a cada dia, mas sempre há pratos com tilápia, frango e filé bovino. Dois exemplos: tilápia com relish de tomate, coentro e amêndoa (R$ 27,00) e tiras de frango ao molho de mel, mostarda e sementes de mostarda crocantes (R$ 26,00). Sanduíches, saladas e sucos naturais completam a lista. Entre os doces, a musse fit, de biomassa de banana e chocolate amargo, custa R$ 8,00. Rua Aníbal de Mendonça, 55, loja D, Ipanema, ☎ 2540-6916 (10 lugares). 10h30/19h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Verdin

Sabor e saúde orientam as sugestões. Há dicas doces, como o sagu de coco com cupuaçu, manga e chia (R$ 15,00), e salgadas, caso da coxinha assada de batata-doce com frango e cebola caramelada (R$ 9,00). Na hora do almoço entram em cena pratos como a lasanha de berinjela ao molho de tomate funcional (com canela, gengibre e cúrcuma) e farofa de castanhas (R$ 23,00). Uma das bebidas é o suco verde da casa, por R$ 13,00. Rua Ataulfo de Paiva, 458, Leblon, ☎ 3437-4989 (18 lugares). 8h/20h (sáb. até 19h; fecha dom.); Rua Visconde de Pirajá, 422, loja A, Ipanema, ☎ 3754-5002 (14 lugares). 8h/20h (sáb. até 19h; fecha dom.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.