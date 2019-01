Bahrem Original Bar

Localizado em uma área conhecida pela boemia, o Bahrem se tornou um dos bares mais prestigiados da cidade. No fim de tarde, fica cheio de gente atrás de seus pratos variados como o carré de cordeiro, com molho rôti trufado (R$ 62,00, 300 gramas; R$ 106,00, 600 gramas). Para petiscar, uma opção diferente é o bacalhau desfiado ao forno, com cebola, pimentão e cheiro-verde (R$ 84,00). A taça de moscou mule, coquetel de vodca, xarope de gengibre, limão e gelo, custa R$ 26,00. O aperol spritz (R$ 20,00), com espumante, laranja, água com gás e gelo, também agrada aos visitantes. Rua 144, 716, Setor Marista, ☎ 3645- 0136 (400 lugares). 17h/1h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2009.

Bar do Gaúcho 104

As mesas se distribuem por uma marquise e, na calçada, sob as árvores. Os espetinhos, que construíram a fama da casa, são acompanhados de feijão, vinagrete e mandioca (R$ 17,00). Entre as opções de jantinha, como são chamados os pratos da happy hour (todos a R$ 20,00), estão cortes como picanha e cupim. Para petiscar, a sugestão é o bolinho de mandioca com carne-seca (R$ 32,00). De cerveja, há Antarctica (R$ 7,00), Serramalte (R$ 8,50) e Stella Artois (R$ 8,50, 550 mililitros). Rua 104, 219, Setor Sul, ☎ 99642-7096 (100 lugares). 10h/1h30 (fecha dom.). Aberto em 2000.

Boteco Posto 15

Ao som de pop rock, o bar se firmou como alternativa às casas de sertanejo. Um dos petiscos preferidos é o salve jorge (R$ 59,00), de iscas de filé com queijo de coalho, ovo de codorna, calabresa, tomate, cereja e palmito nos molhos rosé e mostarda. Para beber, a sugestão é um drinque com gim, refrigerante cítrico e lima-da-pérsia (R$ 22,00). Além da tradicional cerveja, como Eisenbahn, Original e Heineken, de R$ 12,95. Rua 15, 1896, Setor Marista, ☎ 3931-0909 (240 lugares). 18h/1h (qui. e sex. até 2h; sáb. 12h30/3h; dom. a partir das 15h30). Aberto em 2009.

Carne de Sol 1008

Bons preços e pratos bem servidos justificam a alta procura. A carne de sol, que dá nome à casa, vem acompanhada de arroz, mandioca cozida, manteiga do sertão, paçoca, vinagrete e feijão-verde ou tropeiro (R$ 132,90, para cinco pessoas). Com os mesmos acompanhamentos, são oferecidas opções de picanha com outros cortes, como filé (R$ 159,90) e cupim (R$ 153,90). Além da cerveja Original (R$ 10,90), há vários coquetéis, da caipirinha de limão (R$ 10,90) à caipixi, com vodca e abacaxi (R$ 13,90). Rua 1008, 148, Quadra 23, Lote 8, Setor Pedro Ludovico, ☎ 3241-6778 (350 lugares). 17h/2h (sáb., dom. e feriados 11h/14h); Alameda Leopoldo de Bulhões, Quadra 22, Lote 16, Setor Pedro Ludovico, ☎ 3926- 2023. 17h/0h (sáb., dom. e feriados a partir das 11h). Aberto em 2007.

Saccaria

O bar acaba de ganhar uma carta de drinques autorais assinada pelo mixologista Gustavo Guedes. Entre os destaques estão o clássico aperol spritz (espumante, aperol, água com gás e laranja) e o sofisticado brava tônica (gim escocês, licor espanhol, redução de maracujá com alecrim, laranja, água tônica e óleo essencial de cítricos). Cada um custa R$ 15,90. O cardápio também foi repaginado, com a inclusão das picantes asinhas de frango mexicanas (R$ 48,90, 800 gramas) e do bacalhau assado na brasa, acompanhado de arroz com amêndoas (R$ 129,90, para três pessoas; R$ 184,90, para cinco pessoas). De segunda a sexta, entre 16h e 20h, há rodada dupla da caneca de chope Brahma (R$ 9,00). Rua 139, 194, Quadra 58, Lote 16, Setor Marista, ☎ 3945-4505 (466 lugares). 16h/0h (sáb. e dom. 11h/1h). Aberto em 2010.

Thiosti

Do variado cardápio, dois pratos saem na frente: o bacalhau à thiosti (R$ 128,00, para duas pessoas), assado no azeite junto a batata, tomate, cebola e azeitona preta e servido com arroz branco, e a feijoada de sábado, que vem em panelinha de barro (R$ 78,20, para quatro pessoas). De petisco, a dica é a porção míni de frango à kiev (R$ 36,00, seis unidades). Há quatro tipos de molho: barbecue, mostarda, frutas vermelhas e poivre, à base de pimenta. Além de chope Brahma (R$ 9,00) ou Stella Artois (R$ 10,00), há sete opções de caipirinha (R$ 17,00 com vodca nacional e R$ 21,00 com vodca importada). Rua 1136, 97, Setor Marista, ☎ 3095-3838 (200 lugares). 10h/15h e 17h/0h (sex. e sáb. sem intervalo; dom. 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood.

Tolentino Varanda Gourmet

Ampliação do antigo Bueno Café, dos mesmos donos, esta nova casa foi criada pela família Tolentino quando ficou claro o potencial da cafeteria para a happy hour do espaço. Servido em taça grande ao molho de maionese de alho caseira, o camarão empanado no tempurá de cerveja (R$ 63,90, dez unidades) é o principal petisco. Para acompanhar, o gim-tônica tolentino (R$ 22,00) contém raspas de limão- siciliano e pétalas de cravo. Avenida T-12, 300, Setor Bueno, ☎ 99808-3040 (122 lugares). 17h/0h (sex. a dom. 11h/1h; fecha seg.). Aberto em 2018.