Dois empórios e uma área gourmet para visitar em Curitiba

ÁREA GOURMET



Mercadoteca

Inspirada em mercados gastronômicos internacionais, como o San Miguel, em Madri, reúne treze estabelecimentos. No almoço, faz sucesso o quibe na coalhada (R$ 46,00, para duas pessoas) do Nayme, e também crudo de carne com parmesão e tapenade (R$ 45,00, para dois) do Mangôo. Para acompanhar, vão bem os vinhos em taça do Vino! e, na sobremesa, os churros de creme brûlé (R$ 15,00) da Roberta Schwanke. Rua Paulo Gorski, 1309, Mossunguê, ☎ 3205-3901 (310 lugares). 11h/23h (dom. 11h/18h; fecha seg.). Aberto em 2015.

EMPÓRIOS



Be.O

Amplo, o endereço funciona como um misto de mercearia, café e restaurante. O empório tem produtos como os crispies veganos feitos com flocos de milho e de arroz, cranberry, uva-passa e chocolate 70% (R$ 12,00, 100 gramas), além de boa seleção de vinhos. Quem chega para uma refeição pode provar a tilápia grelhada com quinoa à grega e pupunha (R$ 42,00), bom par para o suco de couve, maçã, endro, hortelã, limão e água de coco (R$ 12,00). Avenida do Batel, 1665, Batel, ☎ 3095-6330 (163 pessoas). 9h/22h30 (fecha seg.). Aberto em 2018.

O Locavorista

Divide-se entre as vocações de empório, restaurante e café, sempre com a missão de destacar produtos da região. Nas prateleiras da loja é possível encontrar café (R$ 8,80, 100 gramas) e erva mate (R$ 6,25, 250 gramas) orgânicos. Para uma refeição, serve pratos como o peixe ao molho béarnaise de mate e farofa de banana (R$ 32,90). Para beber, há sucos de araçá, uvaia, guabiroba (R$ 12,00 cada uma das garrafas de 300 mililitros). Rua Comendador Macedo, 233, centro, ☎ 3121-1720 (30 lugares). 9h/19h (sáb. 11h/15h; fecha dom.). Aberto 2019.

