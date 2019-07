Bagatelle

Na tribuna do Jockey, a filial carioca da empreitada nova-iorquina é enfeitada com sofás de couro e ganha festas com DJ de quinta a sábado. Badalação à parte, o cardápio está sob a responsabilidade de Ignácio Peixoto, o chef revelação deste número de VEJA COMER & BEBER. Um percurso por suas criações pode começar pela releitura da salada niçoise, com atum semicru, tomate, folhas, batata, molho de anchovas, ovo e azeitona preta (R$ 52,00). O magret de canard, grelhado com especiarias, endívia confit, castanha, uva e jus de pato (R$ 76,00), é dica de prato principal. Um desfecho doce traz creme brûlé (R$ 24,00). Praça Santos Dumont, 31, 2º andar, Gávea (Jockey Club), ☎ 99580-9261 (210 lugares). 19h30/2h (dom., ter. e qua. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

Chez Claude

Inaugurada no mesmo endereço onde o chef Claude Troisgros abriu seu primeiro restaurante no Brasil, o lendário Roanne, a casa conquistou o prêmio na categoria casual moderno na edição anterior. Um dos seus grandes atrativos é a cozinha aberta no meio do salão, comandada pela chef Jéssica Trindade. A proposta do enxuto menu está centrada no compartilhamento de pratos — quatro deles costumam atender duas pessoas. O suflê de cavaquinha com bisque (R$ 38,00) e o pato laqueado com laranja e risoni (R$ 68,00) são novidades, assim como a cheesecake de doce de leite (R$ 34,00). Na carta de vinhos há somente opções em taça, de R$ 22,00 a R$ 78,00. Rua Conde de Bernadotte, 26, Leblon, ☎ 3579-1185 (60 lugares). 18h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2017. $$

Chez l’Ami Martin

Hoje, a rede conta com as versões bistrô (Fashion Mall), brasserie e café (Botafogo Praia Shopping). Quem cuida da cozinha é Maurício Castro, que foi sous-chef de Pascal Jolly por muito anos. A fórmula com entrada e prato principal custa R$ 59,00 em Botafogo (diariamente, após as 17h) e R$ 69,00 em São Conrado (almoço e jantar). É possível combinar ovo cocotte, para começar, com medalhão de mignon ao molho bordelaise, na sequência. No menu tradicional, os clientes encontram clássicos como o filé ao poivre (R$ 88,00) e o petit gâteau com calda de chocolate quente e sorvete de baunilha bourbon (R$ 27,00). Fashion Mall, loja 304, São Conrado, ☎ 3322-2005 (80 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30). Mais um endereço. Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$$

Didier

Foram dez anos como chef executivo das cozinhas do Grupo Troisgros até que o bretão Didier Labbe abrisse o próprio bistrô franco-brasileiro. O salão conta com exposição de obras de arte e livros pessoais do chef. No almoço, de terça a sexta, há menu do dia em duas (R$ 49,00) ou três etapas (R$ 59,00). Uma das entradas mais solicitadas é a massa folhada com gorgonzola, pera e brotos (R$ 29,00). Na sequência, há fettuccine com camarão, lula e caldo de frutos do mar (R$ 69,00). A musse de chocolate meio amargo com farofa de biscoito e chocolate branco (R$ 22,00) pode finalizar a refeição. Avenida Alexandre Ferreira, 66, Lagoa, ☎ 3624-7960 (70 lugares). 12h/16h e 19h/23h30 (sáb. 12h/23h30; dom. até 17h30). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$

Formidable Bistrot

Casa do premiado Grupo Irajá, foi eleita o melhor restaurante francês da cidade na COMER & BEBER anterior. Seu aconchegante salão revela parte da cozinha e um quadro-negro com os pratos do dia. As frituras podem dar início à refeição, como o croquete de língua (R$ 26,00, quatro unidades). No próximo passo é preciso caprichar no francês: boeuf bourguignon (R$ 68,00) e atum béarnaise (R$ 72,00) figuram entre os principais. O endereço ainda serve um dos melhores profiteroles da cidade (R$ 36,00). Há menu executivo em três etapas por R$ 60,00 e brunch à la carte (diariamente, até as 18h). Rua João Lira, 148, Leblon, ☎ 2239-7632 (28 lugares). 12h/23h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$$

L’Atelier du Cuisinier

David Jobert, chef e dono do negócio, dá expediente em seus dois endereços — almoço no Centro e jantar no Le Bistrot du Cuisinier, no bairro de Ipanema. Em comum, as casas têm ambiente típico francês e diversos tipos de menu. O cliente pode escolher a fórmula de duas, três ou seis etapas (R$ 99,00, R$ 140,00 e R$ 180,00, respectivamente). As receitas variam a cada semana, mas o coelho recheado e o arroz negro com camarão e chorizo marcam presença com regularidade. No enxuto menu figuram clássicos como escargots à bourguignonne (R$ 42,00, seis unidades) e confit de pato (R$ 85,00). Rua Theophilo Otoni, 97, Centro, ☎ 3179-0024 (26 lugares). 12h/14h (fecha sáb., dom. e feriados). Mais um endereço. Aberto em 2015. $$$

L’Atelier Mimolette

Irmão da Brasserie Mimolette, no Shopping Leblon, o restaurante de Ipanema ocupa uma casa de esquina na Garcia D’Ávila. A varanda, repleta de flores brancas, é disputada. O cardápio francês ganha assinatura contemporânea do chef Elia Schramm e lista entradas como o queijo brie empanado com coulis de damasco e azeite de clorofila (R$ 29,00). Para o principal, destaca-se o clássico filé rossini, coroado com foie gras (R$ 118,00). Durante a semana, das 16h às 19h, propõe menu especial de drinques, como a mimosa (R$ 22,00), e trio de gougères (pão com queijo) recheados com steak tartare (R$ 21,00), entre outros sabores. Rua Garcia D’Ávila, 151, Ipanema, ☎ 3042-0886 (85 lugares). 12h/0h (sex. até 1h; dom. até 23h). Aberto em 2018. $$

L’Etoile

O salão com vista panorâmica tem menu de toques contemporâneos do francês Jean-Paul Bondoux, executado pelo chef chileno Félix Sanchez. Na entrada, a degustação do mar do dia (R$ 85,00) varia: a seleção pode incluir ostra, salmão e vieira. Entre os pratos principais estão o namorado rôti com texturas de palmito pupunha, emulsão de lula, molho de capim-limão e espuma de mexilhão (R$ 115,00) e o filé-mignon black angus ao molho béarnaise, com creme de cebola-roxa, batata pont-neuf e molho de pimenta-preta (R$ 130,00). A visita pode terminar com esfera de musse de queijo de cabra, compota de manga caseira e sorvete de gorgonzola (R$ 35,00). Outro caminho é entregar-se ao chef no menu degustação com sete etapas (R$ 330,00). Avenida Niemeyer, 121, 26º andar, Vidigal (Sheraton Grand Rio), ☎ 2529-1299 (50 lugares). 19h30/22h30 (sex. e sáb. até 23h; fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $$$$

Laguiole Lab

No prédio do Museu de Arte Moderna, o chef Ricardo Lapeyre trabalha com produtores locais para elaborar menus diários que primam pelo frescor dos ingredientes. Sua originalidade aparece no menu do dia (R$ 168,00). A sequência, que começa com um carrinho de entradas, já trouxe surpresas como o ceviche de vieira, caju e caviar mujol e o bife ancho grelhado com galette trufada, cebola calabresa e tomate confit. Outra opção é apostar nos clássicos locais, como o chateaubriand rossini, um filé com foie gras, galette de batata e molho périgourdine (R$ 114,00). Na sobremesa, prove a tarte MAM, de chocolate belga 50% (R$ 30,00). Avenida Infante Dom Henrique, 85 (Museu de Arte Moderna), Glória, ☎ 2517-3129 (60 lugares). 12h/17h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 1997. $$$

Le Blond

A mais recente casa do estrelado Claude Troisgros é uma homenagem ao Leblon, bairro onde ele iniciou sua trajetória no Rio. Três ou quatro pratos, que chegam à mesa em panelas compartilháveis, costumam atender duas pessoas. A bruschetta de foie gras com berinjela ao mel pode dar as boas-vindas (R$ 48,00). Brasileiro de coração, Troisgros criou a própria versão da moqueca de peixe (R$ 74,00). O menu ainda traz mais de dez preparos vegetarianos, como o risoto de pupunha com espuma trufada (R$ 58,00). De terça a sexta, o menu executivo, com entrada e prato do dia, sai a R$ 74,00. Avenida Ataulfo de Paiva, 1321, Leblon, ☎ 3322-1440 (60 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sáb. 12h/0h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$

Le Pulê

É a terceira das cinco casas dos sócios do Canastra, badalado bar que funciona na mesma rua. O salão, todo de tijolos e azulejos brancos, fica aconchegante com as plantas pendentes e a luz tênue dos jantares. A cozinha segue a linha mediterrânea, com forte sotaque francês, a começar pelo nome da casa. Trata-se de uma adaptação de poulet (frango, em francês), que aqui é assado inteiro e servido com batata calabresa, cebola, legumes caramelizados e maionese (R$ 65,00, para dois). Também faz sucesso a tarte tatin de queijo de cabra (R$ 28,00). Com opções que mudam a cada dia, o menu executivo sai a R$ 33,00. Rua Jangadeiros, 10A, Ipanema, ☎ 2523-2466 (40 lugares). 12h/0h. Aberto em 2018. $$

Le Vin Bistrô

A marca paulistana aportou no Rio numa charmosa casa com varanda e mesinhas na calçada. Depois, vieram investidas em shoppings: um restaurante no BarraShopping e quiosques no VillageMall e no Forum Ipanema. O cardápio tem desde quiche lorraine com salada (R$ 29,00) e croque monsieur (R$ 32,00) até pratos clássicos mais robustos. Steak tartare (R$ 68,20) e magret de pato (R$ 98,00) são dois deles. Na ala de pâtisserie está a tradicional éclair (R$ 12,00). O menu executivo sai a R$ 58,00. Rua Barão da Torre, 490, Ipanema, ☎ 3502-1002 (86 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. e seg. até 23h). Mais três endereços. Aberto em 2007. Aqui tem iFood. $$$

Olympe (campeão de 2019)

Representante da quarta geração da respeitada família de chefs, Thomas Troisgros está mostrando que a genética não falha. Desde 2014 no comando da casa, inaugurada por seu pai, Claude Troisgros, o jovem cozinheiro vem pondo à prova uma gastronomia cada vez mais autoral e moderna, sem perder de vista as bases clássicas da culinária francesa. Resultado: voltou ao topo da categoria no prêmio COMER & BEBER. A assinatura de Thomas fica evidente em receitas de apresentação sofisticada e, ao mesmo tempo, sabores delicados e instigantes. É o caso do tartare de wagyu, lardo, anchova, kimchi (uma espécie de picles coreano), mel e ovo e da cavaquinha salteada com cogumelo cardoncello, aspargo e espuma de vinho branco, sugestões do menu criação — com dois pratos e uma sobremesa à escolha, a pedida sai por R$ 250,00.

Para embarcar nas últimas invenções do cozinheiro, o caminho mais recomendado é o menu confiance, com cinco (R$ 390,00 ou R$ 590,00, com harmonização) ou sete etapas (R$ 450,00 ou R$ 650,00) definidas de acordo com os produtos da estação e a criatividade do chef. Nele, encontram-se novidades como a beterraba assada com picles e coulis da raiz e o caramujo do mar com cardoncello, agrião e soro de kefir (bebida fermentada). O emprego de ingredientes brasileiros, marca registrada na cozinha do pai, também se faz presente. Prova disso é o namorado com batata, palmito, leite de coco e raspas de castanha-do-pará, que cresce na boca com o tempero na medida da pimenta-de-cheiro. Se recordar é viver, o clássico crepe passion, em cartaz desde 1982, com sua massa fofíssima envolta em creme de maracujá e coberta de calda da fruta, surge como uma deliciosa alternativa que não sairá de moda nunca. Rua Custódio Serrão, 62, Jardim Botânico, ☎ 2539-4542 (42 lugares). 19h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2003. $$$$