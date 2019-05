Começa no sábado (18) o terceiro festival gastronômico Menu Veja Comer & Beber em Cuiabá, apresentado pelo Santander. Até o dia 16 de junho, moradores da cidade e visitante poderão desfrutar de almoços e jantares nos melhores restaurantes da cidade por um preço fixo, que cabe no bolso. A refeição é composta de entrada, prato principal e sobremesa. No almoço, custa R$ 54,90; no jantar, o preço é de R$ 64,90 pelo jantar.

A seleção conta com 23 endereços e inclui estabelecimentos como o premiado Mahalo, da chef Ariani Malouf, o Flor Negra, o Seu Majó, que participa com os dois endereços, e o Atmã, eleito por duas vezes consecutivas o melhor restaurante da Chapada dos Guimarães. Há também destinos gastronômicos abertos nos últimos meses e que já estão dando o que falar, a exemplo do Mezada Baricoz. Confira a lista completa e programe-se para desfrutar do festival:

Acácia Cozinha de Família (Brasileira) – Almoço

Arado (Natural) – Almoço e Jantar

Atmã Restaurante – Chapada dos Guimarães (Variado) – Almoço

Bendito Bar e Restaurante (Variado) – Jantar

Chef Caliman (Português) – Almoço

Dom Sebastião (Variado) – Jantar

Flor Negra Comfort-Food & Wine Bar (Cozinha Contemporânea) – Jantar

Gato Mia (Pizzaria) – Jantar

Grand Toro Steakhouse (Carnes) – Jantar

Joelson Peixaria (Peixaria) – Almoço

Mahalo Cozinha Criativa (Cozinha Contemporânea) – Almoço e Jantar

Mezada Baricoz. (Comida de bar) – Almoço e Jantar

Padrino (Pizzaria) – Jantar

Porão Parrilla y Tragos (Carnes) – Almoço e Jantar

Raposa Vegana (Naturais) – Almoço

Roostic (Carnes) – Almoço e Jantar

Santa Oliva (Pizzaria/Variado) – Jantar

Santô Oriental – Jardim das Américas (Oriental) – Jantar

Santô Oriental & Healthy (Oriental) – Almoço e Jantar

Seu Majó – (Variado) – Almoço e Jantar

Seu Majó – Jardim das Américas (Variado) – Almoço e Jantar

Taberna Portuguesa (Português) – Almoço e Jantar

Tal do Bistrô (Variado) – Jantar