Confira os melhores cafés de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

1727 Coffee Roasters & Co

Na casa comandada pelo barista Joel Hardeman, grãos especiais de sítios paulistas são torrados no próprio endereço. Fãs dos filtrados podem optar por extração no Hario V60 (R$ 6,00), na prensa francesa (R$ 8,00) e no aeropress (R$ 8,00). O expresso sai a R$ 5,50. Uma fatia do bolo do dia, a exemplo do de maçã com café e do de cenoura com chocolate, custa R$ 8,00. Rua José Martins, 603, Barão Geraldo, ☎ 99597-1651 (25 lugares). 8h/20h (sáb. 9h/17h; fecha dom.).

Abigail Coffee Co.

Divide seus dez tipos de grãos em três categorias: da casa (R$ 7,50), microlotes da fazenda mineira Daterra (R$ 15,00) e especiais (R$ 19,00 a R$ 29,00). Os preços valem para 180 mililitros de café filtrado. Quem prefere o expresso toma ele puro (R$ 5,50) ou na composição de outras bebidas, como o freddo (R$ 10,00). De origem grega, consiste em duas doses de café gelado com textura cremosa. Para comer, há pão de queijo (R$ 6,00) e torta de chocolate com caramelo salgado (R$ 14,00). Avenida Coronel Silva Teles, 165, Cambuí, ☎ 3295-3424 (50 lugares). 9h/19h (sáb. até 17h; dom. até 15h). Aberto em 2018.

Amo Café

Vende sete tipos de café com grãos arábicos, seis fixos e um que varia a cada mês. Catuaí- amarelo e bourbon estão sempre no cardápio. Entre os seis métodos de preparo da bebida constam a prensa francesa (R$ 10,00) e o expresso (R$ 4,90). Para matar a fome, cai bem o pão caseiro com presunto e queijo na chapa (R$ 5,00). Rua Doutor Sampaio Ferraz, 515, Cambuí, ☎ 99446-0765 (18 lugares). 10h/18h30 (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2018.

Café com Bolo

Com blend próprio, composto de grãos do Sul de Minas Gerais, a casa serve o café coado (R$ 6,90) e o expresso (R$ 5,50). Entre os quarenta sabores de bolos caseiros, os campeões de venda são o de cenoura com cobertura de brigadeiro e o de laranja (R$ 6,90 a fatia), mas a verdadeira sensação do menu é a torta nuvem de banana, elaborada com massa de cookie, doce de leite, banana e um creme da casa (R$ 15,90). Parque D. Pedro Shopping, ☎ 3796-8735 (66 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Mais quatro endereços. Aberto em 2018.

Café com Gato

Acomodados num espaço cercado por vidros, os gatos da casa podem ser observados pelos clientes. Os salgados veganos, como a coxinha de soja (R$ 7,90), também agradam os frequentadores, assim como a trufa de chocolate e café servida com um gatinho feito de pasta americana (R$ 9,90). Para beber, sai bem o expresso (R$ 5,50) e o thai latte, um chá com canela, gengibre, mel, especiarias e leite (R$ 9,90). Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1115, Guanabara, ☎ 3307-0001 (60 lugares). 9h/21h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Café Container (campeão de 2019)

Amparada no bom relacionamento com pequenos produtores de cafés especiais, a casa consolidou-se como referência no interior paulista nesse segmento da bebida. Não à toa, leva o quarto troféu da categoria nesta edição. Comandante do lugar, o head barista Andrés Aguirre explora diferentes métodos de extração do líquido a partir de três linhas de grãos. O blend Container é produzido por Georges Schwarzstein, no sítio Pedra Preta, em Jacutinga, sul de Minas Gerais, a 110 quilômetros de Campinas. As outras duas opções são o grão do visitante, que muda todo mês, trazendo variações de diversas regiões do Brasil, e a edição premiada, composta de microlotes de safras exclusivas. Um expresso simples, feito com o blend da casa, sai a R$ 6,90, e o freddo, expresso duplo batido na coqueteleira com gelo e servido com rodela de laranja, custa R$ 12,00. No menu degustação (R$ 25,00), o café escolhido é apresentado em três extrações: expresso, Hario V60 e aeropress. Neste ano, para incrementar o cardápio de comidinhas, os sócios Gustavo Mourtada e Eric Ortiz trouxeram o chef Pedro Barretto. Entre as novidades introduzidas no menu, encanta os olhos e o paladar a toast com salmão curado, abacate e creme de queijos sobre uma fatia de pão de fermentação natural (R$ 19,90). Rua Antônio Lapa, 1080, Cambuí, ☎ 3367-2005 (65 lugares). 10h/22h (fecha dom.). Aberto em 2013.

Café Europeu

A casa tem blend próprio com grãos das variedades bourbon, mundo novo e catuaí da Alta Mogiana. Ele pode ser provado no expresso (R$ 6,00), no café coado no Hario V60 (R$ 9,00) e numa versão gelada de cold brew (R$ 10,00). Fazem sucesso os combos de café da manhã, como o europeu fit, composto de ovos mexidos, taça de fruta, suco de laranja, iogurte e granola (R$ 20,00). Rua Doutor Diogo Prado, 28, Cambuí, ☎ 3325-7021 (15 lugares). 8h/18h30 (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Café Regina

Em um dos endereços mais tradicionais da cidade, o café coado (R$ 3,00) é o preferido da clientela. Tem boa saída também o expresso (R$ 4,50) e o cappuccino gelado, que leva leite condensado, licor Amarula, calda de chocolate e chantili (R$ 11,75). Receita de família, os pastéis de carne e de queijo (R$ 3,50 cada um) são muito pedidos. Rua Barão de Jaguara, 1302, centro, ☎ 3231-4079 (24 lugares). 6h/22h15 (dom. 7h/21h). Aberto em 1952.

Cafeteria Cambuí

Comandada pelo barista Milano Sassi, a casa só trabalha com cafés especiais e tem torrefadora própria. Utiliza oito tipos de grão vindos do Espírito Santo e do Sul de Minas. Além das versões de expresso (R$ 5,50 a R$ 17,00), tem grande procura o coado pelo método Kalita Wave (R$ 12,00). Entre as comidinhas, o cannolo siciliano (R$ 11,00), vendido nos fins de semana, é imbatível na preferência dos clientes. Rua Doutor Vieira Bueno, 154, Cambuí, ☎ 3342-0410 (24 lugares). 9h/21h (dom. 12h/19h). Aberto em 2007.

Fran’s Café

O blend especial da rede, que traz grãos do cerrado mineiro, do Sul de Minas e do Espírito Santo, pode ser provado no expresso (R$ 6,00) ou no cappuccino especial com pedaços de chocolate (R$ 14,90). Para refrescar, agrada o francino crocante, preparado com expresso, leite gelado, chantili e Ovomaltine (R$ 15,90). Rua São Pedro, 124, Cambuí, ☎ 3308-0038 (95 lugares). 8h/23h. Aberto em 2003.

Gato Mia

A casa, voltada para clientes com crianças pequenas, tem brinquedoteca e opções de alimentação infantil. O cookie gigante de baunilha com gotas de chocolate (R$ 12,00) é o carro-chefe. Na linha sem açúcar, destaque para o bolo de banana (R$ 8,00). Quem prefere os salgados pode solicitar o pastel assado recheado de cogumelos (R$ 9,00). Para acompanhar, suco de limão com cidreira (R$ 9,00) e café coado na mesa (R$ 6,00). Rua Maria Monteiro, 1742, Cambuí, ☎ 2513-0713 (100 lugares). 10h30/18h30 (sáb. 9h/19h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Haus Empório Café

Destaque no cardápio, o leite da vovó é preparado com leite vaporizado quente, servido em taça forrada com doce de leite (R$ 6,90). Entre as bebidas tradicionais, figuram o expresso (R$ 4,50) e o cappuccino (R$ 7,50), também disponível em versão sem lactose (R$ 7,70). Para acompanhar, há bolo de cenoura com gotas de chocolate (R$ 4,40 a fatia). Avenida Alberto Sarmento, 655, Bonfim, ☎ 3201-3709 (15 lugares). 8h/19h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Havanna

O cappuccino havanna, elaborado com expresso, leite, canela e doce de leite argentino, uma referência da marca, é o carro- chefe (R$ 13,00). Tem boa saída também o expresso servido com petit-four com doce de leite (R$ 6,20). A fatia da torta doce que leva o nome da casa, preparada com milfolhas, doce de leite e marshmallow, custa R$ 18,50. Shopping Iguatemi, ☎ 3255-0059 (92 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2007.

Ike Café

Grãos especiais premiados sempre entram no menu deste endereço, onde o proprietário e barista Marcílio Limongi orienta os clientes sobre o melhor preparo para cada bebida. O expresso (R$ 6,50) e os cafés extraídos no Hario V60 (R$ 15,00) e no sifão (R$ 25,00) são os mais requisitados. Para acompanhar, há minibolo de farinha de amêndoa com recheio de damasco ou de frutas vermelhas (R$ 10,00). Rua Doutor Vieira Bueno, 347, Cambuí, ☎ 3295-2213 (15 lugares). 8h/20h (dom. até 12h). Aberto em 2018.

Kopenhagen

O expresso servido com waffer de chocolate (R$ 6,60) e o cappuccino, preparado com expresso, leite vaporizado e pedacinhos de chocolate ao leite (R$ 11,90), são os campeões de pedidos. Entre as guloseimas da rede, a nova língua de gato recheada de avelã ou de creme trufado (R$ 24,50 a caixa com 85 gramas) disputa a preferência com a nhá benta (marshmallow sobre waffer coberto com chocolate ao leite; R$ 13,90 a unidade). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3208-1400 (24 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2003.

Le Petit Parisien

Bryan Hervieu é chef pâtissier. Cristina, barista e sommelière de chás. O casal de proprietários seleciona os microlotes de grãos especiais que dão origem ao café expresso (R$ 6,00) ou coado (R$ 15,00) deste endereço. Na carta de chás, o destaque vai para o jardin du luxembourg, com aloe vera, rosa, jasmim, ameixa e acácia (R$ 20,00, 500 mililitros). Os doces são produzidos com farinha e manteiga importadas da França, a exemplo do creme brûlé (R$ 20,00). Rua Coronel Quirino, 1651, Cambuí, ☎ 3342-5459 (24 lugares). 8h/19h (dom. 9h/15h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Malabarista Cafés Especiais

O quiosque, que trabalha com quatro variedades de grãos do Sul de Minas e da região da Mogiana, serve café expresso (R$ 5,50), extraí do na prensa francesa (R$ 7,00), coado no Hario V60 (R$ 7,00). Se a ideia é beber algo mais refrescante, vale pedir o cold brew (R$ 11,00 ou R$ 13,00, na versão com leite). Para acompanhar, tem bolo gelado toalha felpuda, preparado com farinha de coco e fécula de mandioca (R$ 9,00 o pedaço). Galleria Shopping, ☎ 99335-3586 (60 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2014.

Starbucks

Entre as novidades da rede americana estão o ultracaramelo frappuccino (R$ 14,75) e dois grãos de café, o spring season blend e o single origin El Salvador Ahuachapán. Ambos podem ser provados no expresso (R$ 5,90) e no caramelo macchiato (R$ 12,25), feito com essência de baunilha, leite, expresso e calda de caramelo. Rua Coronel Quirino, 1067, Cambuí, ☎ 3325-7429 (68 lugares). 7h/23h (qui. a dom. funciona 24 horas). Mais seis endereços. Aberto em 2008.

Sterna Café

Cafés especiais do Sul de Minas, das variedades catuaí-amarelo e mundo novo, são usados na elaboração do expresso (R$ 4,90), do coado no Hario V60 e do tirado na prensa francesa (R$ 9,00 cada um). Entre os gelados, destaca-se o cold brew maracujá, que leva a polpa da fruta, açúcar mascavo e café (R$ 12,90). Rua Gustavo Ambrust, 36, loja 5, Cambuí, ☎ 3722-2333 (38 lugares). 7h/19h (sáb. 8h/13h; fecha dom.). Aberto em 2018.

Suplicy

O café no método pour over, coado em malha de aço inoxidável (R$ 10,00, 150 mililitros), é a novidade do menu. Também são muito pedidos o expresso (R$ 6,50) e o coado na prensa francesa (R$ 14,90). Se o clima pedir algo mais fresco, cai bem o frapê coffee maltine, feito com expresso e Ovomaltine (R$ 18,50). Ícone da casa, a torta nuvem de banana leva a fruta, creme de nata fresco, massa de cookie, doce de leite e canela (R$ 15,90). Shopping Iguatemi, ☎ 3727-9090 (100 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2015.

Virginia Coffee Roasters

É da fazenda da família dos proprietários, em Sarutaiá (SP), que chegam os grãos usados na cafeteria. A bebida pode ser extraída em métodos como Hario V60, prensa francesa, aeropress e Chemex (R$ 9,50 cada um). O menu também lista preparações como o iced latte, café e leite gelados com xarope de caramelo (R$ 13,20). Por R$ 7,50, as bebidas ganham a companhia de uma fatia do bolo do dia, como o de cenoura com chocolate. Avenida Doutor Romeu Tórtima, 285, 1º andar, em cima da Padaria Alemã, Barão Geraldo, ☎ 3288-0324 (27 lugares). 9h/19h (fecha seg.). Aberto em 2017.