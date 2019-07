Adegão Português

A marca soma três endereços e mais de cinco décadas de tradição. Na matriz e nas filiais, em Ipanema e na Barra, a maioria dos clientes aposta em preparos clássicos, caso do bacalhau à lagareiro: posta assada ao molho de alho, tomate e cebola. Guarnecida de arroz com brócolis e batata ao murro, a pedida sai a R$ 92,00 (ou R$ 264,00, em porção para três). O rol de sobremesas elenca mais de vinte opções, como a barriguinha de freira (R$ 9,00). Nos almoços durante a semana, o menu executivo inclui bolinho de bacalhau, prato e doce. O custo, neste caso, é definido pelo preço da receita principal. Rua Campo de São Cristóvão, 212, São Cristóvão, ☎ 2580-7288 (180 lugares). 11h/23h. Mais dois endereços. Aberto em 1964. $$

Alfaia

Instalado em Copacabana, o tradicional endereço de sotaque lusitano oferece preparos bem servidos, como o camarão VM com catupiry, escoltado por arroz branco ou de brócolis (R$ 192,00, para dois). Feito com o lombo grelhado do peixe, o bacalhau patuscada ainda leva alho dourado no azeite, batata cozida, brócolis, ovo e azeitona (R$ 228,50, para dois). Na hora de abrir o apetite, a sardinha assada com cebola (R$ 8,00 a unidade) divide as atenções com a punheta de bacalhau (R$ 28,50). Produzidos diariamente, o pastel de nata (R$ 11,00) e o toucinho do céu (R$ 20,00) figuram na lista de sobremesas. Rua Inhangá, 30, loja B, Copacabana, ☎ 2236-1222 (60 lugares). 12h/0h (dom. até 23h). Aberto em 1989. $$

A Marisqueira

Com quase sete décadas de história, o amplo salão preserva o revestimento de azulejos portugueses na metade inferior da parede. Também chamam atenção as vitrines refrigeradas na entrada, que exibem peixes e frutos do mar usados nos preparos. Um deles, o bolinho de bacalhau (R$ 5,00 a unidade), pode abrir a refeição. Servidas a qualquer hora, as sugestões do dia trazem itens do menu a preços mais em conta, como a mariscada (de R$ 115,00 por R$ 95,00, para dois), que reúne badejo, bacalhau, polvo, lula, mexilhão, camarão e arroz de brócolis. Adoce com o pudim de leite ou o clássico pastel de nata (ambos por R$ 12,00). Rua Barata Ribeiro, 232, loja A, Copacabana, ☎ 2547-3920 e 2236-2062 (150 lugares). 11h/23h (dom. até 21h). Aberto em 1952. $

Mosteiro

Desde sua inauguração, há 55 anos, este endereço da culinária portuguesa é comandado pela família Temporão. Lá, pode-se experimentar uma famosa empada de camarão ou um bolinho de bacalhau (R$ 9,90 cada um) antes de comer um dos preparos à base de bacalhau. No à lagareiro (R$ 249,00, para dois; R$ 98,00, para uma pessoa), a posta assada do peixe chega à mesa com batata corada, cebola, azeitona e arroz de brócolis. Arroz de pato (R$ 78,00) e de polvo (R$ 109,00) são servidos como receitas individuais. Diariamente, pratos executivos saem da cozinha a R$ 48,00 — o peito de boi assado com feijão-manteiga e a picanha suína grelhada escoltada por risoto de limão figuram entre as opções. Para finalizar, há barriga de freira (R$ 12,90), toucinho do céu (R$ 19,80) e pastel de belém (R$ 12,90). Rua São Bento, 13, Centro, ☎ 2233-6478 (250 lugares). 12h/16h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 1964. $$$

Rancho Português (campeão de 2019)

O som ambiente leva os comensais para uma viagem direta a Portugal. Em meio às músicas e aos painéis de azulejos azuis e brancos característicos da terrinha, prepare-se para provar a tradicional culinária lusitana, com receitas fartas e cheias de histórias passadas de geração em geração. É claro, ora pois, que não pode faltar o bolinho de bacalhau nas opções de entrada. O quitute chega fumegante à mesa, sequinho e saboroso, em porção com oito unidades, por R$ 44,00. Aos mais destemidos, a alheira (R$ 39,00), típico embutido defumado, fica ainda melhor com umas gotinhas de limão por cima. Para quem prefere um prato de bacalhau mais substancioso, também há várias sugestões. O pescado é oferecido em quinze receitas neste casarão defronte à Lagoa Rodrigo de Freitas. Disputam a preferência da clientela as versões à lagareiro (assado com batata, brócolis, cebola, pimentão, alho e azeitona) e à narciso (também assado, puxado no azeite com alho, cebola, pimentão e batatas ao murro). Em porção farta para duas pessoas, como manda a tradição, cada uma delas sai a R$ 253,00 e pode ser harmonizada com um dos rótulos da adega, 100% portuguesa, composta de mais de 200 marcas de vinho das mais famosas regiões lusitanas.

Não é só. Dê uma chance ao excelente polvo da casa (R$ 219,00, para dois). Os tentáculos do molusco vêm assados, suculentos e macios, servidos com brócolis, alho e batatas ao murro. Na ala doce, é bom saber: as sobremesas não deixam nada a dever às versões originais. Há pastel de nata (R$ 11,00), arroz- doce (R$ 24,00) e rabanada ao vinho do Porto (R$ 23,00) durante o ano todo. Mais uma dica açucarada: o natas do céu (R$ 24,00), feito com camadas de ovos moles, creme de claras e farofinha de biscoito, é para sair da dieta sem culpa, de tão bom. De segunda a sexta, a melhor pedida é aproveitar os precinhos mais atraentes do menu executivo, com entrada e prato a R$ 57,00. Rua Maria Quitéria, 136, Ipanema, ☎ 2287-0335 e 2267-0415 (110 lugares). 12h/0h30 (sex. e sáb. até 1h30; dom. até 23h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $$$