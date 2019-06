Carol Albuquerque é eleita a chef do ano em Campinas

Em dias de grande movimento, a chef Carol Albuquerque, 31 anos, chega a ficar dez horas em pé na cozinha do Lume. A maratona exige preparo, sobretudo para quem sofre com dores na coluna. Por isso, é sagrado: a rotina da cozinheira começa com duas horas dedicadas a atividade física e fisioterapia. O caminho entre a casa e a clínica é feito de bicicleta e, não raro, inclui uma parada no Mercado Municipal. Outro destino que ela costuma frequentar é a Ceasa — embora tenha um funcionário destacado para as compras, Carol se esforça para ir lá todas as segundas feiras. “Ver os produtos in natura aguça minha criatividade”, diz. Mineira de Carangola, na Zona da Mata, formada em gastronomia pelo Senac de Campos do Jordão e com pós-graduação em Lucerna, na Suíça, a chef usa o desenho como apoio na criação de suas receitas. Sua coleção de croquis reúne informações sobre ingredientes, lembranças de refeições que ficaram em sua memória gustativa, propostas de apresentação dos pratos… O resultado desse processo surge em receitas delicadas, cheias de afetividade, caso da moqueca de banana-da-terra com leite de coco e legumes, inspirada nas recordações de uma temporada de férias na Bahia. A pedida custa R$ 70,00, ou R$ 100,00, se for acrescida de camarões.

Lume – Rua Bandeirantes, 66, Cambuí, ☎ 3579-5125 (58 lugares). 19h/22h30 (sex. até 23h30; sáb. 13h/15h30 e 19h30/23h30; dom. 13h/15h30; fecha seg. e no último dom. do mês). Aberto em 2015. $$$