O Atmã Restaurante está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense e na Chapada, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Atmã, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 54,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Salada de folhas, tomates e crocante de pão, ao molho de romã e azeite

Prato principal – Mojica de pintado com camarão acompanhada de arroz e farofa de banana-da-terra

Sobremesa – Sorvete de furrundu com calda de laranja

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para taça de vinho tinto espanhol Sobremonte Tempranillo ou suco de limão/abacaxi.

ATMÃ. Caminho Casa dos Sonhos, Serra do Atmã, Lavrinha, Chapada dos Guimarães, 65 99202-1005 (108 lugares). Horário do menu: 11h/16h30. Aberto em 2009. $$$