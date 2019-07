Artesanos Bakery

A experiência de Ricardo Rocha e Mariana Massena com pães de fermentação natural levou-os a um bem-sucedido negócio de entregas pela internet e, depois, à loja no Recreio. Lá, o casal comanda a produção na cozinha aberta. Carro-chefe, o pão sourdough passa por trinta horas de fermentação antes de ser assado. Nas fornadas, ele ganha versões como clássico (R$ 21,00) e gorgonzola com nozes (R$ 29,00). O croque-monsieur (R$ 18,00) figura entre os lanches. Avenida Pedro Moura, 150, Recreio dos Bandeirantes, ☎ 99669-0169 (33 lugares). 9h/21h (dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 2019.

Casa Carandaí

O lugar reflete a experiência de seu fundador, o empresário João Luiz Garcia, um dos criadores do icônico, e hoje finado, Garcia & Rodrigues. Aqui, fornadas entregam pães de fermentação natural (R$ 22,00 o de chia), baguete integral (R$ 9,90) e australianos em tamanho míni (R$ 18,50, quinze unidades). No café da manhã, saiu o bufê e ficaram dicas à la carte, entre elas o croquemonsieur no pão de miga (R$ 26,50). Para beber, há suco verde (R$ 15,00) e chá gelado de produção própria (R$ 7,50). Rua Lopes Quintas, 165, Jardim Botânico, ☎ 3114- 0179 (42 lugares). 8h30/21h (dom. até 18h). Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Farro

O sobrado de três andares recebe a clientela no espaçoso salão térreo. Na panificação local só entram sal, água e farinha para fornadas de itens como o sourdough tradicional (R$ 18,00, 500 gramas) ou com queijo e tomilho (R$ 21,00) e a baguete (R$ 9,00). Há pedidas para o dia inteiro, do croissant (R$ 6,00) ao mil-folhas (R$ 9,00). Também se pode recorrer ao bufê de almoço (R$ 69,00 o quilo, R$ 79,00 nos fins de semana e feriados) e, depois das 18h, às pizzas em pedaço (R$ 69,00 o quilo). Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 630, Copacabana, ☎ 3593-7905 (92 lugares). 8h/23h (fecha dom.). Aberto em 2019.

Il Pane e Gelato Sardo

Dos sócios da Casa do Sardo, na mesma rua, o endereço tem linha de pães com fermentação natural, entre eles o de nozes e o de azeitona (R$ 40,00 o quilo de ambos), e pão italiano (R$ 15,00, 650 gramas). Os sorvetes, de fabricação própria, custam de R$ 10,00 (uma bola) a R$ 20,00 (quatro bolas). À noite, as pizzas fazem sucesso, caso da coberta com creme de mussarela de búfala, queijo pecorino, bottarga (ovas de tainha salgadas e secas), aipo, rúcula e tomate-cereja (R$ 61,00, 35 centímetros). Rua São Cristóvão, 548, São Cristóvão, ☎ 3570-1122 (25 lugares). 7h/21h (dom. até 13h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

O Pão

A pequena loja destaca-se pela produção de pães de fermentação natural. Além das fornadas, são vendidas sugestões como o combo de café expresso com três pães de queijo (R$ 10,00) e minipizzas (R$ 20,00 cada uma). Na ala doce, o cinnamon roll (R$ 8,00), popular bolo de canela, é preparado nas versões original, com passas e nozes e com chocolate. Para beber, há mate artesanal, expresso (R$ 5,00 cada um) e kombucha (R$ 15,00, 275 mililitros). Rua Cosme Velho, 174, loja D, Cosme Velho, ☎ 2558-5509 (7 lugares). 13h/20h (sáb. 9h/12h; fecha dom.). Aberto em 2018.

Talho Capixaba

Fornadas diárias de 25 tipos de pão, do francês à baguette au levain, são um atrativo da marca. No Leblon, o café da manhã é concorrido. Nesse período, o combo talho da fazenda, com pães, frios, queijos, geleia, bebidas quentes, sucos, frutas e bolo, serve até três pessoas (R$ 89,00). O sanduíche delícia (R$ 34,00), preparado com ciabatta, ainda leva rosbife, queijo bola, rúcula, tomate e pasta de mostarda e mel. Avenida Ataulfo de Paiva, 1022, lojas A e B, Leblon, ☎ 2512-8760 (60 lugares). 7h/22h; Rua Marquês de São Vicente, 10, Gávea, ☎ 2422-1270 (30 pessoas). 7h/23h. Aberto em 1958.

The Slow Bakery (campeã de 2019)

Atrás de uma guinada, o publicitário Rafael Brito e a jornalista Ludmila Espíndola investiram no interesse dele pela produção de pães de fermentação natural. O casal começou pelo básico: a compra de um livro, Tartine Bread, do chef americano Chad Robertson. Em 2014, eles partiram para as vendas pela internet e, depois, ocuparam uma barraca na feira Junta Local. A boa acolhida, desde o início, levou à loja e fábrica em Botafogo, escolhida pela terceira vez seguida a melhor padaria da cidade. O carro-chefe aparece em onze receitas cujo processo de preparo demora em torno de trinta horas. Farinha — 00, italiana, da marca Le 5 Stagioni —, água, sal e paciência resultam em belezuras como o rio sourdough (R$ 19,50, 500 gramas), além de variações com azeite e azeitonas (R$ 38,00, 800 gramas) ou nacos de queijo parmesão da Serra da Mantiqueira (R$ 42,00, 800 gramas). Os itens das fornadas, que incluem uma robusta focaccia (R$ 20,00 a unidade), custam um pouco mais caro quando vendidos na Slowzinha, um balcão na garagem do T.T. Burger de Ipanema (Rua Barão da Torre, 422), que funciona de terça a sexta, a partir das 12h30.

Em Botafogo ainda há serviço de café. O grão da casa, trazido da Serra do Caparaó, é moído na hora e ganha diversos processos de filtragem por R$ 8,00. As opções para beliscar vão de iogurtes, bolos e cookies feitos por lá a sanduíches, como o bonzaço (R$ 33,00) — o recheio de rosbife, queijo de meia cura, pesto, tomate orgânico e picles de pepino no bun de brioche faz jus ao nome. Aviso importante: ainda no segundo semestre, o casal e sua equipe vão mudar a operação para um endereço maior, no número 25 da Rua General Polidoro, a cinco minutos da Estação Botafogo do metrô. No espaço, que também terá sala para aulas, o visitante vai acompanhar a rotina local bem de perto. “Tudo vai estar à vista, inclusive o forno e os armários de fermentação, onde massas descansam de um dia para outro”, conta Ludmila. Outra boa notícia é que na nova The Slow Bakery a capacidade de produção saltará de 4 toneladas mensais para 12 toneladas. Rua São João Batista, 93, Botafogo (20 lugares). 9h/19h30 (sáb. até 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.