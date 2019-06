As melhores hamburguerias de Campinas por VEJA COMER & BEBER 2019

Artesan Burger

Os nomes dos sanduíches reforçam a pegada artesanal da casa. No escultor, um pão com especiarias e mel ganha hambúrguer de 180 gramas, queijo mogiana da Fazenda Atalaia, cebola-roxa caramelada e molho aïoli (R$ 29,00). Outro muito pedido é o carpinteiro, que leva brioche, disco de carne, queijo mantiqueira, mix de cogumelos na manteiga e aïoli (R$ 32,00). A batata-doce rústica vai à mesa com lemon pepper e páprica defumada (R$ 10,00 a porção individual). Rua Doutor Sampaio Ferraz, 465, Cambuí, ☎ 3254-9425 (60 lugares). 18h30/23h (sex. e sáb. até23h30; fecha seg.). Aberto em 2017.

Big Jack Hamburgueria

No ano em que comemora uma década, a marca renovou a sua identidade visual e o seu cardápio. Um dos estreantes do menu é o denver burger: disco de 180 gramas, gorgonzola, geleia de pimenta, crispy de cebola, maionese e pão de brioche (R$ 33,90). Rua Coronel Quirino, 532, Cambuí, ☎ 3368-6980 (140 lugares). 11h30/23h30 (dom. 11h30/23h). Mais dois endereços. Aberto em 2009.

Bronco Burger (campeão de 2019)

Afora a abertura da terceira loja da marca, em novembro passado, no Extra Abolição, não há grandes novidades no Bronco Burger, que fica em Campinas. E nem precisa: a receita de sucesso que conquistou o júri mais uma vez está no slogan: “o simples, bem feito”. Os sandubas são servidos em uma fôrma de alumínio, daquelas usadas para assar bolo de tabuleiro. No enxuto cardápio, o disco de carne de costela de 150 gramas aparece em três versões: na basic, ele vem apenas com maionese de alho da casa (R$ 17,00); na cheese, essa combinação é acrescida de queijo prato artesanal (R$ 23,00); e na bronco bronco (R$ 26,00), a campeã de pedidos, esses ingredientes ganham a companhia de picles, alface e cebola- roxa. A opção vegetariana, feita com faláfel, queijo, picles, alface e cebola- roxa (R$ 22,00), também tem fãs cativos. Pelo mesmo preço, na versão vegana desse lanche sai o queijo e a maionese é substituída por molho de pasta de gergelim). Sempre é possível enriquecer o sanduba com extras, como bacon (R$ 4,00) e ovo frito (R$ 3,00). Para complementar, há batata rústica temperada com sal grosso (R$ 7,00 a pequena) e bebidas como a pink lemonade (R$ 12,00). Rua Agostinho Pattaro, 199, Barão Geraldo, ☎ 3342-8871 (80 lugares). 18h30/0h (ter. e dom. até 23h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2015.

Bullguer

A rede paulistana aposta no smash burger, hambúrguer prensado sobre chapa quente. Seu disco de 100 gramas de carne 100% black angus é a estrela do lumberjack, que ainda leva queijo prato, bacon, picles e molho da casa, à base de maionese com páprica, entre fatias de brioche (R$ 22,00). Shopping Iguatemi, ☎ 3381-2673 (70 lugares). 12h/22h (sex. e sáb. até 23h). Aberto em 2017.

Burgo Hamburgueria Artesanal

É conhecido pela sua flexibilidade na montagem dos sanduíches. Tipo de pão, de hambúrguer e de queijo podem ser definidos pelo cliente, que paga R$ 29,90, com molhos à vontade. Na lista de receitas da casa, o juicy burger traz hambúrguer de costela recheado com queijo monterey jack, brioche, bacon, alface, tomate e molho barbecue (R$ 32,00). Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1741, Chácara da Barra, ☎ 3326-4731 (45 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. 18h/0h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Épico Burger and Beer

O bacon lovers é o carro-chefe da casa. São 180 gramas de carne angus, bacon crocante, cheddar inglês, cebola-roxa grelhada, alface e tomate entre fatias de brioche caseiro. Custa R$ 34,00 vem com maionese de ervas. Para escoltar os lanches, palitos crocantes de batata- doce (R$ 21,90). Rua Doutor Emílio Ribas, 608, Cambuí, ☎ 3365-5594 (70 lugares). 18h30/0h (sex., sáb. e dom. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2016.

General Prime Burger

Seu campeão de pedidos é um hambúrguer proibido para menores de 18 anos. O jack melted cheddar leva um blend de angus (180 gramas), alface, tomate, cebola frita, bacon e cheddar mesclado com uísque Jack Daniel’s. Servido no pão preto, ele custa R$ 39,00. Se a ideia é cortar glúten e álcool, o steak angus na tábua traz 300 gramas de carne bem grelhada por R$ 59,00. Galleria Shopping, ☎ 3206-0312 (190 lugares). 12h/22h. Aberto em 2011.

High Burger

A fachada e as paredes grafitadas dão um tom descontraído ao ambiente. Na lista dos mais pedidos, o quarteirão traz hambúrguer angus de 150 gramas, queijo, picles de pepino da casa, cebola, ketchup e mostarda — tudo montado entre fatias de brioche (R$ 21,00). Em garrafa de 500 mililitros, a Estaca IPA custa R$ 26,00. Avenida Orozimbo Maia, 1264, Cambuí, ☎ 3201-1909 (64 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Jeronimo Burger

A hamburgueria que pertence à rede Madero adota o conceito de smash burger. Entre os lanches mais vendidos estão o tradicional cheeseburger (R$ 19,00) e o cheese chicken crispy, com peito de frango empanado, queijo, alface, tomate e maionese artesanal (R$ 15,00). A porção de batata frita ondulada pode ser pedida à parte (R$ 5,00). Para acompanhar, tem lemonade de morango (R$ 6,00). Rua dos Alecrins, 150, Cambuí, ☎ 2515-0038 (73 lugares). 11h30/23h. Aberto em 2018.

Johnny Rockets

A rede resgata a atmosfera das lanchonetes americanas dos anos 1950. Com hambúrguer feito de carne angus (150 gramas), o preferido dos clientes ainda leva cheddar, bacon, cebola empanada e molho barbecue entre fatias de brioche (R$ 35,90). Acompanha batata frita ou salada. Quem prefere evitar a carne, pode escolher o lanche com hambúrguer de soja (120 gramas), alface, tomate, cebola, picles e mostarda (R$ 26,90). Shopping Iguatemi, ☎ 3727-9077 (110 lugares). 11h50/22h (sex. e sáb. até 23h). Aberto em 2015.

Lanchão

A rede é parada certa para quem busca um lanche na madrugada. O big lanchão traz dois hambúrgueres de 120 gramas, alface, queijo prato, cebola e molho à base de maionese e relish de pepino (R$ 24,25). Para compartilhar, a batata frita com cheddar e bacon faz sucesso (R$ 40,00). Rua Comendador Querubim Uriel, 407, Cambuí, ☎ 3294-0425 (120 lugares). 17h30/1h30 (sex. e sáb. até 3h). Mais dezessete endereços. Aberto em 1994.

Madero Container

A rede Madero, que conta com mais de 100 pontos distribuídos pelo Brasil e exterior, traz na sua versão contêiner um menu mais enxuto. Blend de alcatra, fraldinha e picanha, o hambúrguer padrão da marca compõe uma receita com alface, tomate, cheddar, maionese da casa e fatias de bacon (R$ 34,00). Uma opção diferente é o choripán, típico lanche argentino feito com linguiça defumada, alface, vinagrete e maionese (R$ 27,00). A soda com xarope de tangerina custa R$ 8,00. Rua Barreto Leme, 2346, Cambuí, ☎ 3396-5125 (82 lugares). 11h30/23h. Aberto em 2017.

Mr. Beard Street Food

Aqui os hambúrgueres são preparados no estilo texano, com dry rub (um mix seco de ervas e especiarias). Carro-chefe da casa, o mr. beard leva um disco com 200 gramas de picanha, bacon, cheddar, vinagrete, rúcula e maionese artesanal no pão australiano (R$ 32,90). A porção de batata rústica com páprica defumada (R$ 27,90) pode vir escoltada pelo chope Burgman IPA (R$ 14,50, 440 mililitros). Rua Doutor Vieira Bueno, 160, Cambuí, ☎ 99461-8967 (80 lugares). 18h/22h (sex. até 23h; sáb. 10h/0h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Rock & Gol Hamburgueria

A porção de bolinhos de berinjela, tomate e queijo prato é uma das entradas da casa (R$ 29,90, doze unidades). Acompanhado de uma cesta de batata rústica, o sanduíche que reúne dois hambúrgueres de 120 gramas e duas camadas de catupiry chega à mesa por R$ 32,90. Outra opção substanciosa de lanche, o hot-dog estilo americano leva salsicha Berna, guacamole, doritos, maionese, ketchup e mostarda (R$ 17,90). Avenida Dermival Bernardes Siqueira, 1790, Swiss Park, ☎ 2220-0347 (72 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. 11h30/23h30). Aberto em 2018.

Thanks Burger

O principal sanduíche do menu ganhou um concurso na cidade e deu força para a abertura da casa. Vendido com o nome de kobe, leva hambúrguer com carne da raça wagyu (170 gramas), rúcula, azeite defumado, bacon, queijo pepper jack e molho de tomate (R$ 37,00). Outra receita chega à mesa com hambúrguer padrão, queijo prato, alface, tomate, picles, cebola-roxa e bacon (R$ 28,00). Para beber, pink lemonade de melancia com hortelã (R$ 9,00). Rua Doutor Emílio Ribas, 429, Cambuí, ☎ 3217-8847 (62 lugares). 18h30/23h (sex. 11h30/14h30 e 18h30/0h; sáb. até 1h). Aberto em 2018.

The Black Beef

A rede nacional abriu sua primeira unidade campineira em outubro de 2018. Preparado diariamente com carne de costela bovina fresca, o hambúrguer padrão da marca (180 gramas) integra o jam burguer, acompanhado de queijo brie, creme de parmesão, geleia de pimenta e crispy de bacon (R$ 26,00). No queen burguer, o disco vai à mesa com mussarela, creme de gorgonzola e cebola caramelada (R$ 21,00). O milk-shake de Nutella sai a R$ 15,00. Rua Santos Dumont, 499, Cambuí, ☎ 3579-7768 (72 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 3h). Aberto em 2018.

The Fifties

Com mais de 25 anos, a marca traz referências de lanchonetes americanas dos anos 1950 na decoração. Na porção de potato bombs, as batatas chegam crocantes por fora e cremosas por dentro, com queijo e bacon no recheio (R$ 17,50). O sanduíche com dois hambúrgueres de 120 gramas, cheddar, alface, picles, cebola e bacon com um toque de pimenta custa R$ 37,50. Mix de refrigerante de limão e xarope de maçã verde, a green lemonade sai por R$ 8,50 (400 mililitros). Shopping Iguatemi, ☎ 2103-9376 (160 lugares). 12h/22h30 (sex. e sáb. até 23h; dom. até 22h). Aberto em 2011.

Volksburgers Hamburgueria

O smash burger figura entre as atrações do cardápio. Feito com um blend de patinho, paleta e costela, o disco de 100 gramas é esmagado na chapa apenas no momento do preparo, o que garante mais sabor. A versão simples leva os queijos prato e cheddar, além de molho de alho (R$ 16,00 ou R$ 21,00, com dois hambúrgueres). Um dos milk-shakes mais pedidos reúne sorvete de creme, Nutella, uísque Jack Daniel’s e cobertura de chocolate belga mais chantili (R$ 22,00, 500 mililitros). Rua Coronel Quirino, 208, Cambuí, ☎ 3305-4054 (103 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

BATATA SUÍÇA

Battataria Suíça

Entre as mais de vinte versões da batata rosti, a recheada de carne-seca (R$ 32,60) é a campeã de vendas. Para ampliar o leque de opções, a casa passou a servir seis sabores de pizza com base de batata rosti, a exemplo da coberta com mussarela de búfala, tomate seco, manjericão e azeitona (R$ 17,60, individual). Nas noites de sexta e sábado há jazz ao vivo. Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 2297, Barão Geraldo, ☎ 3201-1174 (84 lugares). 11h30/15h e 18h/0h. Aberto em 2003.