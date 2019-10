As melhores docerias de Curitiba segundo VEJA COMER & BEBER

Banoffi

Especialidade, a torta banoffee empilha base de bolacha, doce de leite, banana e nata (R$ 12,00 a fatia ou R$ 89,00 a inteira). A casa aposta também em variações da receita, como a que combina morango, doce de leite e chantili (R$ 12,00 a fatia). São boas pedidas os sorvetes como o de queijo com goiabada (R$ 16,00 a taça). Para beber, milk-shake de Oreo (R$ 17,00). Rua Itupava, 1094, Alto da XV, ☎ 3078-0010 (30 lugares). 12h/20h (fecha seg.). Aberto em 2007.

Bazar Doce Pâtisserie (campeã da categoria em 2019)

Isis Lepechak entrou na cozinha desta confeitaria pela primeira vez em 2014, como estagiária da antiga dona, Karyne Iancóski. Naquela época, a jovem chef, hoje com 24 anos, ainda cursava gastronomia na Universidade Positivo. Permaneceu ali até 2016, quando decidiu seguir com o namorado e colega de profissão, Rafael Rocha, para o sul da França. Lá, mergulhou de cabeça no universo doce. Alguns cursos rápidos fortaleceram a sua técnica, mas a vivência diária numa confeitaria na região da Provença, a Maison Sarroche, foi o grande impulso profissional que Isis recebeu na sua temporada europeia. De volta ao Brasil, em novembro de 2017, ela e Rafael uniram-se à irmã dele para comprar a Bazar Doce. No seu retorno ao endereço, Isis manteve os clássicos da casa, como o fondant ao chocolate praliné (R$ 15,00), mas também implantou novidades. Uma delas, o frans, leva musse de chocolate 70% cacau com pedaços e creme de amarena (R$ 16,00). Outra criação da agora chef e sócia, que privilegia fórmulas sem grande quantidade de açúcar, é o amorache, musse de amora com cremoso (espécie de ganache) sobre uma base feita com biscuit de pistache (R$ 14,00). Mesmo com doces intenções, vale deixar espaço no estômago para o salgado mais vendido da marca. A empada de frango (R$ 8,50), seguramente, está na lista das melhores da cidade. Para acompanhar os quitutes, o cardápio lista, entre outras opções, onze tipos de chá. Alameda Presidente Taunay, 316, Batel, ☎ 3093-9808 (25 lugares). 11h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

Cheia de Graça Pâtisserie

Sob a batuta de Graça Stahl, são preparados bolos, tortas e macarons. Queridinha do público, a torta de nozes com chocolate tem base amanteigada e leva doce de leite (R$ 14,00 a fatia e R$ 89,00 o quilo sob encomenda). A pedida vai bem ao lado da taça de mocha, bebida feita com expresso, leite vaporizado e gotas de chocolate (R$ 9,50). Rua Bispo Dom José, 2465, Batel, ☎ 3311-2604 (40 lugares). 11h30/19h (sáb. a partir das 10h30; fecha dom.). Aberto em 2012.

Chokolat

Depois de estudarem na Le Cordon Bleu australiana, Eduardo e Eloise Crema abriram esta confeitaria. No local, servem doces de sotaque francês, a exemplo da éclair que combina creme de confeiteiro e morangos banhados em licor de laranja (R$ 10,90). Recentemente, passaram a servir pratos a partir do meio-dia: as receitas asiáticas incluem pad thai (R$ 42,00). Avenida do Batel, 1090, Batel, ☎ 3527-1639 (90 lugares). 12h/20h (fecha dom.). Aberto em 2014.

Anne Schuartz Sweet Maker

O sandubinha de brownie 50% cacau e brigadeiro ao leite (R$ 14,00) e os brigadeiros de diversos sabores, a exemplo do de blueberry com pistache (R$ 4,00 a unidade) estão sempre na vitrine. Os bolos variam diariamente, mas um dos queridinhos é o de cacau com recheio de caramelo salgado e cobertura de ganache (R$ 12,00 a cada 100 gramas). Alameda Presidente Taunay, 1045, loja 4, Bigorrilho, ☎ 3779-8785 (15 lugares). 14h/19h (dom. até 18h; fecha seg. e no último domingo do mês). Aberto em 2017.

Confeitaria Bombocado

No salão agradável, com paredes de tijolinho à vista, dá para provar diversas guloseimas. Entre os bolos, um dos mais pedidos é o marta rocha, que combina massa branca e de chocolate, crocante de nozes e castanha mais baba de moça e cobertura de nata (R$ 8,58 a cada 100 gramas). A fatia faz bom par com o expresso (R$ 5,20). Entre os salgados, faz sucesso o camarão empanado com molho de Catupiry (R$ 17,00). Avenida Souza Naves, 840, Cristo Rei, ☎ 3263-3642 (71 lugares). 10h/20h (fecha dom.). Aberta em 1980.

Confeitaria das Famílias

Um dos queridinhos da clientela fiel que frequenta esta casa setentona é o madrilenho, que intercala três discos de massa folhada, doce de leite e pedacinhos de suspiro (R$ 8,00). Outra especialidade é o bolo marta rocha original feito com pão de ló branco e de chocolate, crocante de nozes, nata, suspiro e creme de ovos (R$ 8,00 a fatia ou R$ 50,00 o quilo). Rua XV de Novembro, 374, centro, ☎ 3223-0313 (180 lugares). 8h/22h. Aberta em 1945.

Confeitaria Holandesa

Na ativa há mais de seis décadas, tem alguns sucessos que seguem no cardápio desde a abertura. Um deles é o chineque, de massa semi-folhada e recheio creme de baunilha, coco e uva-passa, e outro é a bomba de creme com cobertura de chocolate (R$ 9,50 cada um). Para acompanhar, vai bem uma xícara de cappuccino (R$ 7,20). Rua Doutor Pedrosa, 366, centro, ☎ 3224-1191 (38 lugares). 8h/20h (dom. 10h/19h). Aberto em 1958.

Confeitaria Lancaster

Instalada na Praça Zacarias há 45 anos, a confeitaria já faz parte da história da cidade. Entre os doces expostos nas vitrines, a queridinha da clientela é a bomba, que ganha recheios como o de zabaione e o de limão-siciliano (R$ 7,50 cada uma). Outra sugestão que agrada é o strudel de massa folhada com recheio de maçã (R$ 8,40 o pedaço). Praça Zacarias, 68, centro, ☎ 3202-4200 (80 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 1974.

Confeitaria Rosinha

Campeão de vendas, o mil-folhas (R$ 7,00) pode ganhar recheio de creme ou de doce de leite e divide atenção com os bombons de morango (R$ 2,00) ou de uva (R$ 1,80). Seguindo a receita é da fundadora da casa, Rosa Sato, a empada semi-folhada é preparada em três versões: frango, palmito (R$ 7,00 cada uma) e camarão (R$ 8,00). Avenida Anita Garibaldi, 1451, Ahú, ☎ 3252-0807 (34 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h; dom. até 12h). Aberto em 1973.

Doce Fado

Na confeitaria do casal português Margarida Faísca e Paulo Cordeiro, a cozinha prepara mais de trinta receitas açucaradas. Uma delas é a do brisas do lis (R$ 8,00), parecido com o quindim, mas que leva amêndoas no lugar do coco. Líder de pedidos, o pastel de nata (R$ 8,00) bate a marca das 10 mil unidades por semana. Shopping Pátio Batel, ☎ 3024-3424. 10h/22h (dom. até 20h); Avenida Sete de Setembro 1865, box 54 (Mercado Municipal), centro, ☎ 3022-0802. 9h/18h (dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Doces & Cores

A empresária Isis Freitag não consome ingredientes de origem animal ou que contenham glúten. E foi pensando no público com restrições que ela criou o cardápio vegano desta casa. A especialidade são os bolos, a exemplo do de morango com brigadeiro (R$ 15,00 a fatia). Para uma refeição, a pedida é o risoto de funghi com alho-poró (R$ 22,00). Rua Albino Silva, 501, Bom Retiro, ☎ 3093-5011 (15 lugares). 11h30/19h (dom. 12h/18h). Aberto em 2017.

Erika Biscoitos Artesanais e Confeitaria Alemã

Um dos itens mais pedidos, a fachertorte combina massa de chocolate, damasco, marzipã e cobertura de chocolate (R$ 12,00 a fatia). Os biscoitos de mel com especiarias, vendidos em embalagens individuais ou de forma sortida (a partir de R$ 6,00) são outro hit do local. Rua Niccolo Paganini, 282, Jardim Schaffer, Bosque do Alemão, ☎ 3338-8385 (60 lugares). 13h/19h (sáb. e dom. a partir das 10h); Rua Professor Milton Carneiro, 37, Pilarzinho, ☎ 3584-1136. 8h/18h (sáb. 10h/17h; fecha dom.). Aberto em 1979.

Fada Formiga

Massa leve perfumada com lavanda, recheio de geleia caseira de amora e cobertura de ganache de chocolate branco: essa é a descrição do bolo queridinho dos clientes desta confeitaria (R$ 16,50 a fatia). Outra pedida é o cheesecake de frutas vermelhas (R$ 17,50 a fatia), bom par para a limonada que também leva lavanda (R$ 12,00). Rua Machado de Assis, 526, Juvevê, ☎ 3527-2260 (40 lugares). 12h30/19h (dom. 13h/18h). Aberto em 2011.

A Familiar Confeitaria

Tradicional, a casa serve mais de cinquenta doces, além de alguns salgados. O carro-chefe é a bomba de creme com chocolate (R$ 9,00 a unidade), que divide atenções com os folhados, caso do madrilenho com doce de leite (R$ 9,00). No rol de salgados há coxinha de frango com Catupiry (R$ 10,00) e rissole de camarão (R$ 11,90). Rua Rocha Pombo, 377, Juvevê, ☎ 3353-6161 (60 lugares). 9h/20h (fecha seg. e no terceiro domingo do mês). Aberto em 1987.

O Famoso Brigadeiro

Fica clara qual a especialidade da marca: são 26 variedades de brigadeiros. A versão tradicional é a mais requisitada, mas há receitas diferentonas como a do brigadeiro de pinhão com chocolate branco, disponível entre abril e agosto. Os doces são vendidos em combos de quatro (R$ 14,00), oito (R$ 26,00), doze (R$ 36,00) e vinte unidades (R$ 55,00). Rua Augusto Stresser, 1345, Hugo Lange, ☎ 3362-6653 (40 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 11h; dom. a partir das 14h); Shopping Pátio Batel, ☎ 3323-2883. 10h/22h; Shopping Mueller, ☎ 3026-4081. 10h/22h. Aberto em 2011.

Goodies Bakery

As lojas coloridas têm um carro-chefe: os cupcakes. Em 24 versões, os pequenos bolos ganham sabores como o browninho (R$ 17,90), com leite Ninho, Nutella e chocolate belga. Para um lanche, há salgados como as coxinhas (R$ 13,90 com três), que seguem a receita da avó das fundadoras, as irmãs Larissa e Andressa Perini. Rua Coronel Brasilino Moura, 382, Ahú, ☎ 3408-2225 (50 lugares). 12h/19h (sáb. a partir das 14h); ParkShopping Barigüi. Não tem telefone. 11h/23h (sáb. 10h/22h; dom. 14/20h). Mais cinco endereços. Aberto em 2012.

Kawiarnia Krakowiak

O nome pode ser difícil de pronunciar, mas é bem fácil gostar das delícias polonesas servidas nesta casa fundada há trinta anos ao lado do Bosque do Papa. Dispostos na vitrine, chamam atenção doces como o kremòwka (R$ 14,00 a unidade), um folhado com creme de baunilha e nata batida. Para uma refeição, vai bem o prato feito que combina especialidades polonesas, entre eles os pierogis (R$ 28,90). Rua Wellington de Oliveira Vianna, 40, Ahú, ☎ 3026-7462 (140 lugares). 10h/20h (seg. a partir das 14h). Aberto em 1989.

Lili Oui Sucre

Dedicada às receitas de inspiração francesa, a casa serve creme brûlé (R$ 18,50) e macaron (R$ 4,50 a unidade). Também fazem sucesso as tarteletes, a exemplo da frangipane, com recheio de amêndoas e pera (R$ 17,50). Entre os quitutes salgados, tem boa saída a quiche de alho-poró escoltada por salada (R$ 17,50). Rua São Vicente, 77, Juvevê, ☎ 3501-4994 (34 lugares). 13h30/19h30 (fecha dom. e seg.). Aberta em 2017.

Sugar Bakery

Toda decorada em tons de rosa faz bolos como o três leites, queridinho da clientela. A receita combina pão de ló de baunilha, brigadeiro de leite Ninho, doce de leite e é coberta com creme de baunilha, caramelo, morango e suspiro. Também é popular a torta de Negresco com Nutella, brigadeiro de Ninho e ganache trufada. Cada uma das fatias sai a R$ 18,00. Rua Bispo Dom José, 2655, Batel, ☎ 3030-6695 (40 lugares). 12h/19h (sáb. 14h/17h; fecha dom.). Aberto em 2015.

