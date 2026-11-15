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Gastronomia

A “coxinha” japonesa que conquista o paladar brasileiro

Disponível em supermercados e restaurantes, o onigiri, tradição milenar do Japão, ganha espaço pela facilidade de consumo

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 08h00
Preparação de onigiri com atum: três onigiris de arroz com atum e nori, uma tigela de atum desfiado com cebolinha, uma lata de atum Portofino, cebolinhas frescas, uma tigela de sal e outra de gergelim preto, sobre uma bancada de mármore
SIMPLES - Aberto e espalhado no prato: o bolinho de arroz oriental viaja pelo mundo (./Divulgação)
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As tradições gastronômicas são tratados de história e sociedade. No Japão, o bolinho de arroz enrolado por alga escura, o onigiri, é um símbolo saboroso da cultura nipônica. Descobertas arqueológicas do período Yayoi, entre 300 a.C. e 250 d.C., incluem aglomerados do cereal branco carbonizados, que se acredita serem restos do mítico alimento cozido, moldado e preparado para facilitar o transporte. Desde que o arroz se tornou um alimento básico, aliás, surgiu naturalmente a ideia de levá-lo e montá-lo a mão em um formato prático e portátil.

Fachada de um restaurante japonês chamado Onigomu, com letreiro branco sobre fundo preto. Cortinas noren brancas com caracteres japoneses e um desenho de rosto sorridente segurando um onigiri decoram a entrada. A loja tem balcão de madeira clara e janelas de vidro que revelam o interior com mesas e cadeiras escuras
ESPECIALIDADE - Fachada do Oni Omu, no Edifício Copan, em São Paulo: aposta na tendência (./Divulgação)

Durante a Idade Média, o onigiri — “moldado pelas mãos”, no significado original — desempenhava um papel relevante na alimentação dos soldados guerreiros. Era o fast food na veia. Temperado com sal, era celebrado com pompa e circunstância. Envolto em folhas de bambu ou de sasa (bambu anão japonês), mantinha-se crocante. Virou símbolo de praticidade e resistência — e a partir dali caiu no gosto popular, muito além do front. Com a explosão das lojas de conveniência, em Tóquio e alhures, brotou imensa variedade de recheios e sabores, desde os tradicionais, de salmão e umeboshi, a ameixa em conserva, aos inovadores, com camarão, atum e ovas de bacalhau temperadas e picantes. Apenas a rede 7-Eleven vende pelas bandas de lá algo em torno de 2,1 bilhões de unidades ao ano. É fenômeno que, muito recentemente, desembarcou no Ocidente, com o sempre desejado carimbo culinário da França — e vingou também entre brasileiros.

Deve-se o sucesso tropical aos mesmos motivos da explosão original, em disputas bélicas. É fácil de montar e de levar de lá para cá, agora também em sistema de delivery. Embora tenha desembarcado no Brasil já no início da leva de imigrantes de 1908, deu-se recente virada de chave — daí o fenômeno de interesse — na profusão de mercados, bares e restaurantes a oferecê-­los, e a engenhosidade dos modernos invólucros. A embalagem plástica do salgado, sempre aprimorada, mantém a alga rigorosamente isolada do arroz úmido até o consumo, preservando a textura. No Brasil, restaurantes como o Onigiri To Go, com cinco lojas em Curitiba, e o Onigirito, em Porto Alegre, voam baixo ao oferecer o prático quitute, rápida e divertidamente apelidado de “coxinha japonesa”. Em São Paulo, a Casa Aguiko, o Kokimo Food e o Oni Omu fazem parte do clube, ímã quase sempre de gente jovem (as versões industriais custam em torno de 12 reais a unidade; as mais refinadas, no entanto, batem nos 40 reais). Não há, ainda, estatística de vendas, mas é só andar por aí para notar a onda crescente. “Os brasileiros perceberam a versatilidade do onigiri”, diz Otávio Yuki, um dos quatro sócios do Oni Omu, instalado desde maio no Edifício Copan, no centro da capital paulistana. Ele pode ser consumido em qualquer horário, como refeição completa ou lanche. Há, ainda, o aspecto saudável, e tem-se a engrenagem completa, até que desponte outro produto queridinho vindo de outras terras.

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Temaki triangular com alga nori escura envolvendo arroz branco, camarão empanado laranja com cauda visível no topo e pedaços de ovo mexido
DIVERSIDADE – Há versões que vão além do salmão, como a alternativa com camarão (ao lado): vale quase tudo dentro da alga crocante (./Divulgação)

Em máxima extraída de um pequeno best-seller japonês, Os Mistérios do Restaurante Kamogawa: “Os onigiris são bons porque são trabalhados com sentimento. Você pensa na pessoa que vai comer, transfere toda essa emoção para as palmas das mãos e aperta o arroz com carinho. Isso, para mim, é o que um onigiri realmente significa”.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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