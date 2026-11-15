A “coxinha” japonesa que conquista o paladar brasileiro

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O onigiri, bolinho de arroz japonês, é um símbolo da cultura nipônica, com raízes históricas desde a Idade Média, quando alimentava soldados. Sua praticidade o levou do campo de batalha para as lojas de conveniência no Japão, e agora, com sucesso crescente, para o Ocidente e o Brasil, tornando-se um fenômeno gastronômico por sua versatilidade e sabor.

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As tradições gastronômicas são tratados de história e sociedade. No Japão, o bolinho de arroz enrolado por alga escura, o onigiri, é um símbolo saboroso da cultura nipônica. Descobertas arqueológicas do período Yayoi, entre 300 a.C. e 250 d.C., incluem aglomerados do cereal branco carbonizados, que se acredita serem restos do mítico alimento cozido, moldado e preparado para facilitar o transporte. Desde que o arroz se tornou um alimento básico, aliás, surgiu naturalmente a ideia de levá-lo e montá-lo a mão em um formato prático e portátil.

Durante a Idade Média, o onigiri — “moldado pelas mãos”, no significado original — desempenhava um papel relevante na alimentação dos soldados guerreiros. Era o fast food na veia. Temperado com sal, era celebrado com pompa e circunstância. Envolto em folhas de bambu ou de sasa (bambu anão japonês), mantinha-se crocante. Virou símbolo de praticidade e resistência — e a partir dali caiu no gosto popular, muito além do front. Com a explosão das lojas de conveniência, em Tóquio e alhures, brotou imensa variedade de recheios e sabores, desde os tradicionais, de salmão e umeboshi, a ameixa em conserva, aos inovadores, com camarão, atum e ovas de bacalhau temperadas e picantes. Apenas a rede 7-Eleven vende pelas bandas de lá algo em torno de 2,1 bilhões de unidades ao ano. É fenômeno que, muito recentemente, desembarcou no Ocidente, com o sempre desejado carimbo culinário da França — e vingou também entre brasileiros.

Deve-se o sucesso tropical aos mesmos motivos da explosão original, em disputas bélicas. É fácil de montar e de levar de lá para cá, agora também em sistema de delivery. Embora tenha desembarcado no Brasil já no início da leva de imigrantes de 1908, deu-se recente virada de chave — daí o fenômeno de interesse — na profusão de mercados, bares e restaurantes a oferecê-­los, e a engenhosidade dos modernos invólucros. A embalagem plástica do salgado, sempre aprimorada, mantém a alga rigorosamente isolada do arroz úmido até o consumo, preservando a textura. No Brasil, restaurantes como o Onigiri To Go, com cinco lojas em Curitiba, e o Onigirito, em Porto Alegre, voam baixo ao oferecer o prático quitute, rápida e divertidamente apelidado de “coxinha japonesa”. Em São Paulo, a Casa Aguiko, o Kokimo Food e o Oni Omu fazem parte do clube, ímã quase sempre de gente jovem (as versões industriais custam em torno de 12 reais a unidade; as mais refinadas, no entanto, batem nos 40 reais). Não há, ainda, estatística de vendas, mas é só andar por aí para notar a onda crescente. “Os brasileiros perceberam a versatilidade do onigiri”, diz Otávio Yuki, um dos quatro sócios do Oni Omu, instalado desde maio no Edifício Copan, no centro da capital paulistana. Ele pode ser consumido em qualquer horário, como refeição completa ou lanche. Há, ainda, o aspecto saudável, e tem-se a engrenagem completa, até que desponte outro produto queridinho vindo de outras terras.

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Em máxima extraída de um pequeno best-seller japonês, Os Mistérios do Restaurante Kamogawa: “Os onigiris são bons porque são trabalhados com sentimento. Você pensa na pessoa que vai comer, transfere toda essa emoção para as palmas das mãos e aperta o arroz com carinho. Isso, para mim, é o que um onigiri realmente significa”.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021