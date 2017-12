Retrospectiva: As melhores imagens de 2017

zoom_out_map 1/45 Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes sorri durante a sessão de julgamento da chapa Dilma-Temer eleita em 2014 - 09/06/2017 (Ueslei Marcelino/) Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes sorri durante a sessão de julgamento da chapa Dilma-Temer eleita em 2014 - 09/06/2017

Bloco de gelo com uma raposa congelada é encontrado em Fridingen, sul da Alemanha. O animal caiu em uma fina camada de gelo sobre o Rio Danúbio em dezembro de 2016

O prefeito de São Paulo (SP), Joao Doria, e integrantes da sua equipe se vestem de gari para realizar uma limpeza na avenida Nove de julho, altura da Praca 14 bis - 02/01/2017

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, realiza seu último discurso oficial em Chicago - 10/01/2017

A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente americano Donald Trump durante conferência na Casa Branca, em Washington - 17/03/2017

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa embaixo de um cervo empalhado antes de assinar uma Ordem Executiva de Antiguidades em Washington, DC

O presidente americano Donald Trump cumprimenta o presidente chinês no Grande Salão do Povo em Pequim - 09/11/2017

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se atrapalha ao realizar aperto de mão coletivo com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte e o primeiro ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, durante abertura da cúpula da ASEAN, nas Filipinas - 13/11/2017

Papa Francisco lava os pés de alguns prisioneiros na prisão de Paliano, ao sul de Roma, na Itália. O gesto é representação da passagem bíblica em que Jesus lava os pés dos apóstolos durante a última ceia

A Chanceller da Alemanha, Angela Merkel, durante o evento Dia das Meninas brincando com o robô Pepper, apresentado pela estudante Lilly Antonia em Berlim. O evento busca incentivar garotas a ingressarem em profissões de todos os tipos, principalmente em áreas científicas

Membro da guarda de honra chinesa se prepara para cerimônia de boas vindas ao presidente Maurício Macri

Equipe de nado sincronizado da Coreia do Norte treinam sob a supervisão de treinador, durante o Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria - 18/07/2017

O técnico do Manchester United, José Mourinho, comemora com sua comissão técnica o título da Liga Europa da UEFA, após derrotar o Ajax na final - 24/05/2017

Barcos da classe J competem numa regata durante evento em Hamilton, capital das Bermudas - 19/06/2017

A tenista americana Serena Williams realiza saque durante a terceira rodada do Aberto da Austrália, durante partida contra a compatriota Nicole Gibbs - 21/01/2017

Neymar e Daniel Alves, jogadores do Paris Saint-Germain, comemoram gol durante partida contra o Anderlecht, válida pela Liga dos Campeões da Europa, realizada em Bruxelas, na Bélgica - 18/10/2017

Maradona dá um beijo em Pelé antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia no Kremlin em Moscou

O chinês Qi Guangpu realiza manobra durante treinos para o Campeonato Mundial de Snowboard, realizado em Sierra Nevada, estação de esqui localizada na Espanha - 09/03/2017

Homem salta da Ponte Alexandre III para mergulhar no Rio Sena, em Paris, durante a campanha da capital francesa para sediar os Jogos Olímpicos de 2024 - 23/06/2017

Centenas de balões decolam da base aérea de Chambley-Bussieres, perto de Hageville, no leste da França, na tentativa de estabelecer o recorde mundial da maior linha com 456 balões durante evento bienal 'Mondial Air Ballons' - 28/07/2017

Moradores atravessam enchente após passagem do furacão Harvey em Houston, no estado americano do Texas - 28/08/2017

Chaminés de usinas são vistas próximas ao monumento do cosmonauta soviético Yuri Gagarin - o primeiro homem a viajar para o espaço, durante pôr do sol em Moscou - 09/01/2017

Membros das forças do Serviço de Terrorismo iraquiano observam movimentação de integrantes do Estado Islâmico, no oeste do Mosul - 15/05/2017

Mulher iraquiana descansa enquanto aguarda para ser deslocada de Mosul, durante confronto de tropas iraquianas com integrantes do Estado Islâmico - 27/02/2017

Homem chora enquanto carrega sua filha em Mosul, no Iraque, durante confronto entre tropas do governo e militantes do grupo extremista Estado Islâmico - 04/03/2017

Mulher se desespera após morte de manifestante durante protestos realizados em Nairobi, capital do Quênia - 09/08/2017

Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017

Manifestante segura uma bandeira da Venezuela em frente ao prédio da Suprema Corte de Justiça, incendiado durante protesto contra o presidente Nicolás Maduro, em Caracas - 12/06/2017

Membros das forças de segurança venezuelanas reprimem manifestantes enquanto motocicleta é incendiada, durante protestos contra o presidente Nicolás Maduro, em San Cristobal - 29/05/2017

Manifestante salta para escapar de jatos d'água lançados por tropas do governo venezuelano, durante protestos contra o presidente Nicolás Maduro, em Caracas - 26/05/2017

37 pessoas morreram após avião de carga turco cair próximo ao aeroporto de Manas, no Quirguistão - 16/01/2017

Migrante pede socorro antes de colocar colete salva-vidas, durante operação de resgate na costa de Zawiya, na Líbia - 14/04/2017

Jovens hindus tomam banho sagrado em ritual realizado noTemplo de Pashupatinath, em Katmandu, capital do Nepal - 28/07/2017

Migrante chega a uma base naval após ser resgatado por guardas costeiros da Líbia em Trípoli, capital da Líbia - 06/11/2017

O instrutor James Lovell comanda uma sessão de treinamento para papais noéis no Ministério da Fun Santa School, em Londres, no Reino Unido - 17/11/2017

Cães de rua em Mumbai, na Índia, se contaminam com água de resíduos industriais e ficam com a pele azul

Homem é fotografado com seu camelo durante o eclipse parcial lunar em Van, na Turquia - 07/08/2017

Dois galos são treinados para disputar rinha em um vilarejo da província tailandesa de Nakhon Sawan - 10/01/2017

Um garoto é fotografado andando sobre um piso de construção geométrica dentro de um shopping center, em Tóquio, no Japão - 18/10/2017

Espectadora posa para foto durante o terceiro dia de competições do Royal Ascot, a mais tradicional corrida de cavalos do Reino Unido realizada no condado de Berkshire - 22/06/2017

Garoto afegão brinca no topo de uma colina em Cabul - 20/02/2017

Menino é fotografado enquanto um grupo judeus usa o "Talit" (xales de oração) na oração da benção sacerdotal durante o feriado de Páscoa no Muro Ocidental na Cidade Velha de Jerusalém - 13/04/2017

Monge novato boceja enquanto assiste os ensinamentos do líder espiritual tibetano Dalai Lama em Bomdila, no estado de Arunachal Pradesh, na Índia - 05/04/2017

Homem nada em água congelada do Jardins du Trocadéro, parque localizado em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França - 06/01/2017