Imagens do dia (02 de março)

A americana Gabby Douglas em aparelho de ginástica olímpica durante treino para a Copa Americana no "Madison Square Garden" em Nova York

3 /10 A americana Gabby Douglas em aparelho de ginástica olímpica durante treino para a Copa Americana no "Madison Square Garden" em Nova York (Timothy A. Clary/AFP/VEJA)

Homem com monge budista dirige moto próximo a maior ponte de madeira do mundo, "U Bein", em Mandalay, Mianmar

8 /10 Homem com monge budista dirige moto próximo a maior ponte de madeira do mundo, "U Bein", em Mandalay, Mianmar (Soe Zeya Tun/Reuters/VEJA)

Homem após sair de votação para eleição parlamentar no Teerã, Irã

9 /10 Homem após sair de votação para eleição parlamentar no Teerã, Irã (Caren Firouz/Reuters/VEJA)

10/10 Troca de guardas diante do túmulo do soldado desconhecido no centro de Moscou, Rússia (Pawel Kopczynski/Reuters/VEJA)

Troca de guardas diante do túmulo do soldado desconhecido no centro de Moscou, Rússia