FOTOS: Seleção Brasileira perde de virada para a Austrália no Mundial

1/9 Jogadoras australianas comemoram segundo gol da equipe durante partida contra a Seleção Brasileira, válida pelo grupo C da Copa do Mundo - 13/06/2019 (Pascal Guyot/AFP)

2/9 Sam Kerr comemora após gol contra de Monica, durante partida entre Brasil e Austrália, válida pelo grupo C da Copa do Mundo - 13/06/2019 (Eric Gaillard/Reuters)

3/9 Emily Gielnik, jogadora da Austrália, disputa lance com Marta, da Seleção Brasileira, durante partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, realizada em Montpellier, na França - 13/06/2019 (Jean-Paul Pelissier/Reuters)

4/9 Luana, jogadora da Seleção Brasileira, disputa lance com Tameka Yallop, da Austrália, durante partida válida pelo grupo C da Copa do Mundo, realizada no Stade de La Mosson, em Montpellier, França - 13/06/2019 (Eric Gaillard/Reuters)

5/9 Sam Kerr, jogadora da Austrália, disputa lance com Andressa, da Seleção Brasileira, durante partida válida pelo grupo C da Copa do Mundo, realizada no Stade de La Mosson, em Montpellier, França - 13/06/2019 (Eric Gaillard/Reuters)

6/9 Cristiane, jogadora da Seleção Brasileira, disputa lance com Tameka Yallop, da Austrália, durante partida válida pelo grupo C da Copa do Mundo - 13/06/2019 (Pascal Guyot/AFP)

7/9 Ludmila disputa bola com Elise Kellond-Knight durante partida entre Brasil e Austrália, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo - 13/06/2019 (Jean-Paul Pelissier/Reuters)

8/9 Cristiane comemora após marcar o segundo gol da Seleção Brasileira, durante partida válida pelo grupo C da Copa do Mundo - 13/06/2019 (Jean-Paul Pelissier/Reuters)