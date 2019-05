FOTOS: O Dia do Trabalho ao redor do mundo

zoom_out_map 1/18 Membros de sindicatos russos soltam bexigas pelo céu, durante parada do Dia do Trabalho realizada na Praça Vermelha, em Moscou - 01/05/2019 (Yuri Kadobnov/AFP)

Manifestante fala através de um megafone durante protesto realizado em Estrasburgo, na França - 01/05/2019 (Patrick Hertzog/AFP)

Milhares de trabalhadores são vistos em volta de imagem de Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, antes de ser queimada, durante protesto realizado na capital do país, Manila - 01/05/2019 (Bullit Marquez/AP)

Membros da Confederação Coreana de Sindicatos exibem cartazes durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em Seul, capital da Coreia do Sul - 01/05/2019 (Ahn Young-joon/AP)

Membros do partido Economic Freedom Fighters (EFF), participam de manifestação do Dia do Trabalho em Joanesburgo, cidade localizada na África do Sul - 01/05/2019 (Themba Hadebe/AP)

Policiais caminham próximos de barricada feita por manifestantes durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em Paris, capital da França - 01/05/2019 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Pessoas marcham durante manifestação realizado no Dia do Trabalho, em Lagos, na Nigéria - 01/05/2019 (Pius Utomi Ekpei/AFP)

Manifestantes ligada à união trabalhista PAME realizam protesto no Dia do Trabalho, em Atenas, na Grécia - 01/05/2019 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

Policiais entram em confronto com o movimento No Tav , durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em Turim, na Itália - 01/05/2019 (Marco Bertorello/AFP)

Manifestante com máscara de gás atira pedra contra policiais durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em Paris, capital da França - 01/05/2019 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Jornalistas da Indonésia são vistos com máscaras durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em Jakarta - 01/05/2019 (Willy Kurniawan/Reuters)

Policiais entram em confronto com manifestantes durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em São Petersburgo, na Rússia - 01/05/2019 (Dmitry Yermakov/Interpress/AP)

Manifestantes exibem cartazes durante protesto do Dia do Trabalho em Hong Kong - 01/05/2019 (Kin Cheung/AP)

Policiais entram em confronto com manifestantes durante marcha do Dia do Trabalho na Praça Taksim, em Istambul, capital da Turquia - 01/05/2019 (Bulent Kilic/AFP)

Manifestante com colete amarelo carrega bandeira francesa durante protesto do Dia do Trabalho, em Paris - 01/05/2019 (Zakaria Abdelkafi/AFP)

Estudantes carregam imagens de líderes marxistas durante protesto realizado no Dia do Trabalho, em Ancara, na Turquia - 01/05/2019 (Adem Altan/AFP)