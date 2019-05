FOTOS: Muçulmanos celebram o mês sagrado do Ramadã

zoom_out_map 1/30 Muçulmano nepalês recita versos do Alcorão durante o mês sagrado do Ramadã, em uma mesquita em Kathmandu, capital do Nepal - 13/05/2019 (Niranjan Shrestha/AP)

zoom_out_map 2/30 Homem acende fogos de artifício para celebrar o mês sagrado do Ramadã, na Cidade de Gaza - 13/05/2019 (Hatem Moussa/AP)

zoom_out_map 3/30 Muçulmano caminha em frente à Mesquita de Wilayah durante o mês sagrado do Ramadã em Kuala Lumpur, capital da Malásia - 14/05/2019 (Annice Lyn/AP)

zoom_out_map 4/30 Mulheres palestinas rezam do lado de fora da mesquita de al-Aqsa, no complexo conhecido pelos muçulmanos como al-Haram al-Sharif, durante o mês sagrado do Ramadã, na Cidade Velha de Jerusalém- 16/05/2019 (Ammar Awad/Reuters)

zoom_out_map 5/30 Muçulmanos se reúnem na mesquita Al Azhar na antiga área islâmica do Cairo, no Egito -12/05/2019 (Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

zoom_out_map 6/30 Homem é visto próximo de uma mesquita durante o mês sagrado islâmico do Ramadã, em Kuala Lumpur, na Malásia - 16/05/2019 (Annice Lyn/AP)

zoom_out_map 7/30 Menino paquistanês é visto entre muçulmanos durante orações em uma mesquita na segunda sexta-feira do Ramadã, em Rawalpindi, Paquistão - 17/05/2019 (B.K. Bangash/AP)

zoom_out_map 8/30 Palestinos quebram jejum comendo as refeições perto dos escombros de um edifício recentemente destruído por ataques aéreos israelenses, na Cidade de Gaza - 18/05/2019 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

zoom_out_map 9/30 Mulher muçulmana se prepara para o início das orações durante o mês de jejum sagrado do Ramadã, dentro da mesquita de Jamia em Nairobi, capital do Quênia - 17/05/2019 (Stringer/Reuters)

zoom_out_map 10/30 Muçulmanos realizam orações em uma estrada do lado de fora de uma mesquita na primeira sexta-feira do mês sagrado de jejum do Ramadã, em Srinagar - 10/05/2019 (Danish Ismail/Reuters)

zoom_out_map 11/30 Menino muçulmano lê o Alcorão dentro de uma mesquita no primeiro dia do mês sagrado de jejum do Ramadã, nos arredores de Agartala, Índia - 07/05/2019 (Jayanta Dey /Reuters)

zoom_out_map 12/30 Muçulmano paquistanês recita o Alcorão durante o mês de jejum do Ramadã, em uma mesquita de Karachi, capital do Paquistão - 07/05/2019 (Fareed Khan/AP)

zoom_out_map 13/30 Homem muçulmano lê o Alcorão na mesquita de Cut Meutia durante o mês de jejum sagrado do Ramadã, em Jacarta, Indonésia - 08/05/2019 (Willy Kurniawan/Reuters)

zoom_out_map 14/30 Homem realiza oração no mês de jejum do Ramadã, em uma mesquita de Karachi, Paquistão - 07/05/2019 (Akhtar Soomro/Reuters)

zoom_out_map 15/30 Criança participa da oração de Taraweeh, durante o mês do Ramadã, na Cidade de Gaza - 07/05/2019 (Mohamed Zarandah/Getty Images)

zoom_out_map 16/30 Homem faz refeição com sua família em cabana durante o mês sagrado do Ramadã, em uma favela nos arredores de Sanaa, no Iêmen - 07/05/2019 (Khaled Abdullah/Reuters)

zoom_out_map 17/30 Paquistanês reza antes de quebrar seu jejum durante o mês sagrado do Ramadã, em um ponto de distribuição gratuita de alimentos em Islamabad, no Paquistão - 07/05/2019 (Anjum Naveed/AP)

zoom_out_map 18/30 Mulher muçulmana lê o Alcorão depois de oração da manhã durante o mês de jejum do Ramadã, na mesquita Istiqlal em Jacarta, na Indonésia - 07/05/2019 (Willy Kurniawan/Reuters)

zoom_out_map 19/30 Homens e mulheres participam do jejum sagrado do Ramadā em Dubai, Emirados Árabes Unidos -06/05/2019 (Francois Nel/Getty Images)

zoom_out_map 20/30 Muçulmanos indonésios realizam uma oração chamada 'tarawih' marcando a véspera do mês sagrado do Ramadã, na mesquita Istiqlal, em Jacarta - 05/05/2019 (Achmad Ibrahim/AP)

zoom_out_map 21/30 Muçulmanos rezam na primeira noite do mês sagrado do Ramadã na grande Mesquita Istiqlal, em Jacarta -05/05/2019 (Adek Berry/AFP)

zoom_out_map 22/30 Alunos leem o Alcorão durante o primeiro dia do mês sagrado de jejum do Ramadã, no internato islâmico Ar-Raudlatul Hasanah, em Medan, na Indonésia -06/05/2019 (Binsar Bakkara/AP)

zoom_out_map 23/30 Garotas muçulmanas leem o Alcorão em uma mesquita durante o primeiro dia do mês de jejum sagrado do Ramadã, em Bali, na Indonésia - 06/05/2019 (Firdia Lisnawati/AP)

zoom_out_map 24/30 Muçulmanos indonésios realizam a oração 'Tarawih' na véspera do mês sagrado islâmico do Ramadã, em Jacarta, Indonésia - 05/05/2019 (Mahmut Atanur/Anadolu/Getty Images)

zoom_out_map 25/30 Muçulmanos são vistos na Grande Mesquita de Omari, na cidade de Gaza, durante o mės do Ramadã - 06/05/2019 (Mustafa Hassona/Anadolu/Getty Images)

zoom_out_map 26/30 Mulheres Muçulmanas rezam no primeiro dia do mês sagrado do Ramadã, na grande Mesquita Istiqlal, em, Jacarta, na Indonésia - 05/05/2019 (Willy Kurniawan/Reuters)

zoom_out_map 27/30 Muçulmanos na Grande Mesquita de Omari, na Cidade de Gaza, durante o mės do Ramadã - 06/05/2019 (Mustafa Hassona/Anadolu/Getty Images)

zoom_out_map 28/30 Muçulmano lê o Alcorão, durante o mês sagrado do Ramadã na Mesquita do Centro Islâmico, localizado na Universidade de Ahmad Dahlan, na Indonésia - 06/05/2019 (Rizqullah Hamiid/NurPhoto/Getty Images)

zoom_out_map 29/30 Homem é visto próximo de loja de hijab, em um mercado tradicional na cidade de Jacarta, na Indonésia, durante mês sagrado do Ramadã -05/05/2019 (Willy Kurniawan/Reuters)