FOTOS: Manifestantes invadem prédio do Conselho Legislativo em Hong Kong

1/17 Manifestantes são vistos dentro da câmara depois que invadiram o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

2/17 Manifestantes destroem portas e janelas de vidro do prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Anthony Wallace/AFP)

3/17 Manifestante picha emblema de Hong Kong durante invasão no prédio do Conselho Legislativo do país, em Hong Kong - 01/07/2019 (Vivek Prakash/AFP)

4/17 A polícia que está dentro do quartel-general do governo observa os manifestantes que tentaram invadir o prédio durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Anthony Wallace/AFP)

5/17 Manifestantes se reúnem após invadirem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Vivek Prakash/AFP)

6/17 Manifestante usa um megafone enquanto outros quebram as portas e janelas de vidro da sede do governo em Hong Kong, no 22º aniversário da transferência da cidade da Grã-Bretanha para a China - 01/07/2019 (Philip Fong/AFP)

7/17 Manifestantes invadem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

8/17 Manifestantes invadiram o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 07/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

9/17 Manifestantes lotam as ruas de Hong Kong em protesto durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Kin Cheung/AP)

10/17 Manifestantes se reúnem do lado de fora do Conselho Legislativo, na cidade de Hong Kong - 01/07/2019 (Vincent Yu/AP)

11/17 Manifestante segura um cartaz escrito "Tenha calma, não atire" durante protesto que lotou as ruas no aniversário da transferência de Hong Kong para a China, em Hong Kong - 01/07/2019 (Vincent Yu/AP)

12/17 Manifestantes invadem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

13/17 Policial usa spray de pimenta durante confronto com manifestantes do lado de fora do Conselho Legislativo de Hong Kong que foi invadido nesta manhã, em Hong Kong - 01/07/2019 (Anthony Kwan/Getty Images)

14/17 Manifestantes invadem o prédio do Conselho Legislativo durante o aniversário da transferência de Hong Kong para a China em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

15/17 Policial faz disparo contra manifestantes que invadiram o Conselho Legislativo em Hong Kong - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)

16/17 Manifestantes reagem após gás lacrimogêneo ser disparado pela polícia do lado de fora do prédio do Conselho Legislativo que foi invadido mais cedo - 01/07/2019 (Tyrone Siu/Reuters)