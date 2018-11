FOTOS: Centenário do fim da Primeira Guerra Mundial

1 /7 A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente francês Emmanuel Macron visitam o memorial da Primeira Guerra Mundial localizado em Thiepval - 09/11/2018 (Ludovic Marin/Pool/AFP)

2 /7 A primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente francês Emmanuel Macron visitam o memorial franco-britânico da Primeira Guerra Mundial, localizado em Thiepval - 09/11/2018 (Francois Mori/Pool/Reuters)

3 /7 A primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente francês Emmanuel Macron colocam uma coroa de flores no memorial franco-britânico da Primeira Guerra Mundial, localizado em Thiepval - 09/11/2018 (Ludovic Marin/Pool/Reuters)

4 /7 Flores são colocadas em túmulos do memorial fraco-britânico localizado em Thiepval, no norte da França - 09/11/2018 (Ludovic Marin/AFP)

5/7 O presidente americano Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron se cumprimentam ao chegarem no Elysee Palace, em Paris, como parte das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial - 10/11/2018 (Vincent Kessler/Reuters)