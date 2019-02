FOTOS: A cerimônia de premiação do Grammy 2019

1 /16 A cantora Lady Gaga se apresenta durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Robyn Beck/AFP)

2 /16 A cantora Diana Ross se apresenta durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Mike Blake/Reuters)

3 /16 O rapper Drake vence na categoria de 'Melhor música de rap', durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Robyn Beck/AFP)

4 /16 A cantora Alicia Keys se apresenta durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Kevin Winter/Getty Images/The Recording Academy/AFP)

5 /16 A cantora Kacey Musgraves vence na categoria de 'Melhor disco de country', durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angenes - 10/02/2019 (Mike Blake/Reuters)

6 /16 A rapper Cardi B se apresenta durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Mike Blake/Reuters)

7 /16 H.E.R. se apresenta durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Mike Blake/Reuters)

8/16 Dolly Parton e Miley Cyrus se apresentam durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP)