zoom_out_map 1/16 O ex-jogador alemão Philipp Lahm carrega o trofeu da Copa do Mundo, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

zoom_out_map 2/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, realizada no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

zoom_out_map 3/16 O ex-jogador alemão Philipp Lahm e a modelo russa Natalia Vodianova carregam o trofeu da Copa do Mundo, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

zoom_out_map 4/16 O ator americano Will Smith durante a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Jewel Samad/AFP)

zoom_out_map 5/16 O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho durante cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

zoom_out_map 6/16 Will Smith e Era Istrefi durante cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

zoom_out_map 7/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

zoom_out_map 8/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

zoom_out_map 9/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

zoom_out_map 10/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Catherine Ivill/Getty Images)

zoom_out_map 11/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

zoom_out_map 12/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

zoom_out_map 13/16 Nicki Jam durante cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Catherine Ivill/Getty Images)

zoom_out_map 14/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

zoom_out_map 15/16 Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, em Moscou - 15/07/2018 (Christian Hartmann/Reuters)