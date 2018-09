As imagens da 185º edição da Oktoberfest, na Alemanha

1 /15 Uma participante da Oktoberfest comemora a 185º do evento, em Munique, na Alemanha - 22/09/2018 (Alexandra Beier/Getty Images)

2 /15 Luzes iluminam os visitantes da Oktoberfest de Munique, na Alemanha. São esperados 6 milhões de pessoas nesta edição do maior festival de cerveja do mundo - 22/09/2018 (Sean Gallup/Getty Images)

5/15 Membros do desfile tradicional da Baviera brindam as canecas no estande da Armbrustschuetzenzelt, durante a Oktoberfest 2018 - 23/09/2018 (Sean Gallup/Getty Images)