Zé Roberto participa de seu primeiro coletivo no Grêmio

Por AE

Porto Alegre – Contratado no início de maio, o meia Zé Roberto foi a grande novidade do treino do Grêmio nesta sexta-feira. O jogador participou pela primeira vez de um coletivo e foi observado de perto pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ainda sem poder estrear, ele atuou na equipe de juniores na atividade contra os reservas.

Zé Roberto estava no Al Gharafa, do Catar, e por isso precisa esperar a janela para transferências internacionais ser aberta antes de estrear. Isto acontecerá na próxima quarta-feira e, assim, ele estaria regularizado para fazer sua primeira partida contra o Flamengo, no próximo dia 24.

Como vinha atuando normalmente no Catar, o jogador não deve ter grandes problemas para entrar em forma, até porque é conhecido pelo bom condicionamento físico, mesmo aos 37 anos. Ele é a principal esperança de Luxemburgo para dar mais qualidade a um meio de campo que vem sofrendo com a falta de criatividade.

Com os titulares realizando um trabalho de recuperação física, o Grêmio treinou apenas com jogadores que ficaram no banco diante do Palmeiras, na última quarta, e juniores. Assim, a equipe foi formada por: Marcelo Grohe; Edilson, Pablo, Douglas Grolli e Anderson Pico; Vilson, Tony, Marquinhos e Rondinelly; André Lima e Marcelo Moreno.