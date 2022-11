Yunus Musah: o jovem recordista dos EUA que quase jogou pela Inglaterra

Assim que pisar no gramado do estádio Ahmed Bin Ali, o volante Yanus Musah, 19 anos, entrará para a história da seleção dos Estados Unidos. Ele será o mais jovem titular do país em Copas do Mundo. Antes dele, nenhum jogador jogador com menos de 20 anos havia iniciado entre os 11 da seleção ao longo de 21 Mundiais.

E foi por pouco: com 19 anos e 358 dias, Musah aumentará a idade durante a competição, no próximo dia 29 de novembro. Curiosamente, tamémb por pouco, ele quase nem vestiu a camisa norte-americana.

“É a partida mais importante da minha vida. Eu desde pequeno sonho. Falamos do que vamos fazer, da importância para a equipe. Tudo é um pouco novidade para nós. Vamos viver essa experiência sabendo que é um dia importante”, disse o jogador, em entrevista pouco antes do confronto.

Filho de ganeses, Musah nasceu em Nova York, enquanto sua mãe viajava a férias. Ainda muito jovem, mudou-se com a família para a Itália, onde iniciou a formação como jogador pelo Giorgione, modesto time de Castelfranco Veneto, cidade de pouco mais de 30.000 habitantes, na província de Treviso.

Depois de brilhar mesmo com companheiros mais velhos, outra mudança levou o prodígio para Londres. Na capital inglesa, o garoto, apelidado pela imprensa estrangeira como “globetrotter” (viajante do mundo), passou a jogar pelo Arsenal, onde se destacou e teve a maior parte da formação como atleta.

Do sub-13 aos sub-18 na Inglaterra, tamanho foi o destaque que defendeu a seleção do país, entre 2016 e 2019, somando mais de 30 jogos com as categorias mais jovens do time nacional britânico.

O fim da passagem pelo Arsenal aconteceu em 2019, quando trocou a capital londrina por Valencia. Aos 16 anos, fez partidas pelo time B e sub-19 da equipe espanhola, mas logo no início da temporada seguinte, a 2020/21, conquistou espaço no plantel principal.

Desde então, tornou-se um dos jogadores mais importantes da equipe, por se tratar de um meio-campista com forte poder ofensivo e características para transitar de uma área à outra.

Em novembro de 2020, Yunus Musah aceitou uma convocação da seleção principal dos Estados Unidos, mesmo podendo também defender Itália, Inglaterra (como fez nas categorias de base) e Gana.

Pela equipe americana já são 19 jogos, 18 deles como titular e protagonismo. A Copa , sem dúvida, será a melhor chance para provar que a escolha foi mesmo acertada – com justamente a Inglaterra que preteriu pelo caminho.

O Estados Unidos está no Grupo B da competição, ao lado de Inglaterra, Irã e País de Gales – rival da estreia.