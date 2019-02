WTorre instala primeiros pilares e Arena Palestra começa a tomar forma

A WTorre, construtora responsável pela reforma do Palestra Itália, iniciou nesta terça-feira a instalação dos pilares que sustentarão vigas, lajes e anéis de cadeiras no estádio do Palmeiras. Três dos mais de 400 pilares já estão em seus devidos lugares e o cenário de destruição que pode ser visto desde o início das demolições dará lugar em breve ao ‘esqueleto’ da nova arena.

‘Até este momento, o torcedor e o sócio do clube quase não conseguiam ver as feições do novo estádio, pois as atividades estavam concentradas nos trabalhos de demolição, terraplanagem e fundações, além das novas instalações para o clube’, explicou o diretor de novos negócios da WTorre, Rogério Dezembro. ‘Com a instalação dos novos pilares, em pouco tempo, quem passar pela Rua Turiaçú já poderá ver a estrutura da Nova Arena tomando forma’.

Apesar do início da nova fase na reforma, os trabalhos de demolição, terraplanagem e fundações continuam. Antes dos pilares – cada um com 18 metros de altura e 25 toneladas -, já foram cravadas 500 das 800 estacas que formam a fundação da obra.

Na próxima sexta-feira, quatro conselheiros farão uma vistoria às obras. Eles irão averiguar a situação das quadras de tênis, já que instaurou-se uma polêmica com o surgimento da informação de que apenas quatro das sete quadras pertencentes ao clube poderiam ser reconstruídas. A WTorre, porém, garante que o problema não existe.

A previsão é de que a Arena Palestra fique pronta em abril de 2013, mas os prédios administrativo e poliesportivo devem ser entregues no fim deste ano.