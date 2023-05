Tenista consegue a maior vitória brasileira desde Guga

Dentro da tradicional quadra de saibro Philippe Chartrier, em Roland Garros, o brasileiro Thiago Wild surpreendeu o mundo do tênis nesta terça-feira (30) e venceu o russo Daniil Medvedev, vice-líder dar ATP, por 3 sets a 2 (7/6, 6/7, 2/6, 6/3 e 6/4). Com o resultado, o tenista número 172 no ranking, avançou à segunda rodada e entrou para o pequeno grupo de jogadores que bateram um número 2 do mundo em estreia de Grand Slams.

Em 1998, no próprio torneio francês, o argentino Mariano Zabaleta venceu o tcheco Petr Korda na primeira rodada. Cinco anos depois, o gigante croata Ivo Karlovic passou pelo australiano Lieyton Hewitt, em Wimbledon. Wild também se juntou a Gustavo Kuerten, como os únicos brasileiros a vencerem top 2 nos maiores torneios da ATP. Guga venceu o russo Marat Safin (US Open-2002) e o suiço Roger Federer (Roland Garros- 2004).

Por sinal, Grand Slam onde Guga fez história, com três títulos (1997, 2000 e 2001), as quadras de Paris não viam um tenista brasileiro causar tanto espanto há 24 anos. Em 1999 Fernando Meligeni, então número 54 do ranking, avançou até a semifinal e teve como uma das vítimas o australiano Patrick Rafter, que era o terceiro na ATP. Mas no caso de Wild, o feito é ainda mais inesperado, dado o momento dos tenistas no circuito e no ranking.

Em sua temporada com mais títulos (5), Medvedev, aos 27 anos, chegou a Paris como um dos favoritos, menos de duas semanas depois de ter vencido o Master 1000 de Roma. O brasileiro de 23 anos, que estreava no Grand Slam francês, ainda está voltando aos bons momentos, após sofrer queda brusca. Ano passado, Wild foi denunciado pelo Ministério Público por violência doméstica e psicológica contra a ex-mulher. O processo corre na Justiça.

O jogo

O primeiro set do duelo foi equilibrado do começo ao fim. Sem sentir a pressão da estreia, Wild conseguiu se manter tranquilo e fechou o tiebreak em 7-5, vencendo por 7-6. O segundo set, Wild teve chance de vencer em 6-4, mas com alguns erros, levou a quebra e em nova decisão no tiebreak, Medvedev empatou. A partir do terceiro set, a partida contou com mais inconstâncias dos tenistas. O russo virou a partida ao fechar em 6-2. Wild foi para o tudo ou nada e contando com erros do rival, chegou a abrir 5-0, mas acabou fechando em 6-3. No set decisivo, o brasileiro aproveitou algumas desatenções do adversário e fechou a partida em 6-4, uma batalha de mais de quatro horas.

Na segunda rodada, Wild aguarda o vencedor da partida entre o francês Quentin Halys e o argentino Guido Pella.