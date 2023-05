Vini Jr: Valencia consegue redução da pena, mas ainda tenta anulação

Na manhã desta sexta-feira, 26, o Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol reduziu as sanções aplicadas ao Valencia após episódio de racismo contra Vinicius Junior no último domingo.

Segundo uma rádio local, a pena, que era de 45 mil euros, aproximadamente 240 mil reais, será reduzida para 27 mil euros. Além disso, o setor Mario Kempes do estádio, de onde saíram a maioria dos insultos racistas, ficará fechado por apenas três jogos, e não por cinco, como foi decidido anteriormente.

“Lamentável e na contramão do que se espera de um comitê disciplinar. A mensagem que se passa com esse tipo de revisão é a de que casos de racismo – recorrentes como os vistos na Liga espanhola – não devem ser tratados com o devido rigor”, afirma Bichara Neto, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD).

A amenização das sanções ocorreu após recurso impetrado pelo clube. Ainda assim, o Valencia anunciou que continuará buscando a anulação completa das punições, que considerou desproporcionais apesar da forte repercussão nacional e internacional.

A pena foi aplicada após torcedores do time entoarem coro que chamava de macaco o atacante do Real Madrid, Vinicius Junior. O brasileiro reagiu às ofensas com indignação e chamou atenção de autoridades e imprensa do mundo todo para os casos de discriminação que recorrentemente passam impunes na La Liga.