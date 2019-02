Venus Williams cai logo na estreia em Wimbledon

Por AE

Londres – Cinco vezes campeã de Wimbledon, Venus Williams foi eliminada nesta segunda-feira logo na estreia desta edição do Grand Slam inglês. A norte-americana foi arrasada pela russa Elena Vesnina ao cair por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Hoje fora do grupo das cabeças de chave da tradicional competição, pois figura atualmente apenas na 58.ª posição do ranking mundial, a ex-tenista número 1 do mundo não foi páreo para a 79.ª colocada da WTA.

Venus não era derrotada em uma estreia em Wimbledon desde 1997, quando jogou pela primeira vez este Grand Slam, sendo que ela faz a sua 16.ª participação seguida na competição. A veterana tenista já vinha de derrota na segunda rodada de Roland Garros, que marcou o seu retorno a um grande torneio após ter jogado o US Open de 2011, em Nova York, onde caiu também na segunda rodada após revelar que tinha problemas com seu sistema imunológico.

Com o resultado obtido diante de Venus, Vesnina se credenciou para enfrentar na segunda rodada a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave de Wimbledon, que neste dia de abertura do Grand Slam estreou com vitória por duplo 6/3 sobre a eslovaca Magdalena Rybarikova.

Outras duas cabeças de chave que já confirmaram favoritismo com facilidade em jogos já encerrados nesta segunda-feira foram a australiana Samantha Stosur e a chinesa Na Li, respectivas quinta e 11.ª mais bem pré-classificadas. A primeira delas derrotou a espanhola Carla Suarez Navarro por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/3, enquanto a tenista da China estreou batendo a casaque Ksenia Pervak por 6/3 e 6/1.

Após passar sem problemas pela estreia, Stosur enfrentará na próxima fase a holandesa Arantxa Rus, que nesta segunda superou a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Já Na Li terá pela frente na segunda rodada a romena Sorana Cirstea, que na estreia passou pela francesa Pauline Parmentier por 6/4 e 6/1.

Também no grupo das cabeças de chave, a alemã Sabine Lisicki, 15.ª pré-classificada, se garantiu na segunda rodada ao derrotar a croata Petra Martic por 6/4 e 6/2. Su-Wei Hsieh, de Taiwan, foi outra que avançou nesta segunda ao bater a francesa Virginie Razzano, por 6/2 e 6/4, e agora espera por uma adversária de peso na segunda rodada, pois terá pela frente a ganhadora do duelo entre a belga Kim Clijsters e a sérvia Jelena Jankovic, duas ex-líderes do ranking mundial.