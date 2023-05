Velocista é a nova promessa do atletismo brasileiro

Em meio a onda gerada pelo sucesso de Alison dos Santos, o Piu, o primeiro corredor brasileiro a ser campeão Mundial (em 2022, nos 400m com barreiras), o atletismo brasileiro tem uma nova promessa. Aos 19 anos, Renan Gallina tornou-se, no último dia 19, dono do segundo melhor tempo da história do Brasil e da América do Sul nos 100m rasos.

A marca veio no último dia 19, na final do Sul-Americano de Atletismo Sub-20, em Bogotá-COL, quando o atleta paranaense marcou 10.01 segundos. O recorde é de Robson Caetano, que correu 10 segundos cravados em 1988. Na sua categoria, porém, Gallina atropelou o antigo recorde, de Paulo André de Oliveira, que era de 10.18. O velocista e ex-BBB, hoje com 24 anos, tem 10.02 como melhor tempo no adulto.

É OUROOOOOOOOOOOO! 🥇🏃🏼 E 2ª MELHOR MARCA DA HISTÓRIA DO 🇧🇷 Renan Gallina faz 10.01s nos 100m rasos (vento +1.9) do Sul-americano Sub-20, em Bogotá 🇨🇴 Aos 19 anos, ele estabelece o recorde da competição e brasileiro sub-20! A marca dos -10s tá beeem próxima 🤩 pic.twitter.com/Rvft4T95YL — Time Brasil (@timebrasil) May 19, 2023

No ranking mundial da categoria sub-20, Gallina alcançou a quinta melhor marca da história. Em franca ascensão, o velocista já havia marcado 20.12 nos 200m rasos no Campeonato Brasileiro sub-23, no ano passado, batendo os recordes brasileiros e sul-americano (sub-20 e sub-23) e se tornando o terceiro melhor tempo da história do Brasil na prova. O recorde brasileiro e Sul-americano é de Claudinei Quirino, com 19.89 segundos (desde 1999).

Nos 200m, o resultado garantiu um vôo mais alto na carreira do jovem, que vai disputar Campeonato Mundial de Atletismo (adulto), em Budapeste-HUN, em agosto. Nos 100m foi por pouco, apenas um centésimo o deixou fora da competição.