Veja os confrontos das quartas de final do Brasileiro Feminino

Com o final da primeira fase, estão definidas as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que começam na próxima sexta-feira (16). O jogo de volta será no dia 23. O horário dos jogos ainda não foi definido pela CBF. Tetracampeão do torneio e líder na fase inicial, o Corinthians vai encarar o Cruzeiro. Classificado em 8º em lugar e pela primeira vez na fase de mata-mata da competição, o time celeste tentará surpreender as atuais campeãs. A missão não será fácil. Na primeira fase, as meninas do Timão atropelaram por 7 a 1.

O tradicional Choque-Rei em disputas de ida e volta também se repetirá no feminino. Palmeiras, segundo colocado, e São Paulo, classificado em sétimo, farão o clássico paulista das quartas. Na nona rodada do torneio, as tricolores venceram por 1 a 0. Terceira colocada na classificação, a bicampeã Ferroviária encara o Internacional (6º). Ainda na segunda rodada da primeira fase, o jogo foi equilibrado e a Ferrinha venceu por 2 a 1.

A SEGUNDA FASE VEM AÍ! 🇧🇷 Tudo definido! Teremos clássicos estaduais e nacionais para conhecermos as classificadas para a semifinal! E aí, pra quem vai a sua torcida? pic.twitter.com/Txj1Aae9A9 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 12, 2023

Outro jogo que promete equilíbrio será Santos (4º) e Flamengo (5º), duas equipes que também já levantaram a taça do Brasileirão (Flamengo, em 2016, e Santos, em 2017). As Sereias da Vila, ainda em fevereiro, pela primeira rodada do Nacional, venceram as rubro-negras por 3 a 0.

Na parte debaixo da tabela, Bahia, Athletico-PR, Real Ariquemes-RO e Ceará foram rebaixados. Em 2024, América-MG, Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino, que estão na semifinal da Série A2, farão parte da elite do futebol feminino.