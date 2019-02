UFC Rio: sem Anderson Silva, ingresso será reembolsado

View this post on Instagram

Dizer sim quando quer dizer não, é dar mais valor aos outros do que a si próprio, é não colocar seu valor no lugar certo, é não impor limites, e isso é não se respeitar.. É o mesmo que dizer que o que sentimos não vale nada, que os outros podem passar por cima de você a vontade. E eles passam, se você permitir, eles vão passar sem dó nem piedade, esquecendo tudo que você conquistou através de honras e dedicação. Se nós permitirmos vão destruir nossos valores. Este é o caminho dizer não. Quando não quero alguma coisa, simplesmente digo não. Sem raiva nem emoção. Um não é só uma negativa. É nosso limite. Um direito que temos de decidir o que desejamos ou não fazer. É uma forma de fazer com que as pessoas respeitem o nosso valor, isso se dá o nome de dignidade. Quando nos colocamos com sinceridade, dizendo o que sentimos, somos respeitados. As pessoas gostando ou não. Então se você sabe o seu valor, não deixe que nada destrua ele nada e nem ninguém. Se você pegar uma nota de 100 reais e amassar, pisar, jogar no chão e depois desamassar, pegar ela, perguntar para alguém quanto ela vale, as pessoas inteligentes vão responde que a nota vale 100 reais, então não importa o quanto pisem em você, o quanto vão amassar você, seu valor ninguém pode mudar. . Obrigado meu povo. Beijo no coração 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 . Next in English.