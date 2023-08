UFC quer duelo de bilionários em pleno Coliseu de Roma

A “excêntrica” luta entre o dono da Meta (ex-Facebook), Mark Zuckerberg, com o dono do Twitter, Elon Musk, que estaria sendo organizada pelo UFC (Ultimate Fighting Championship), começa a ganhar contornos cada vez mais reais, ou surreais. A novidade é o palco do confronto. Em entrevista ao podcast “Hotboxin”, comandado pelo ex-boxeador Mike Tyson, o presidente do UFC, Dana White afirmou que iniciou diálogo com o governo da Itália para que a luta seja no Coliseu, em Roma.

“Eles realmente querem lutar. É engraçado porque estávamos falando sobre o Coliseu para essa luta. E eu realmente tive uma reunião com a equipe do Ministro da Cultura na Itália para sediar essa luta no Coliseu caso aconteça. Seria (luta de) MMA”, afirmou White.

Patrimônio da Humanidade e eleito como uma das sete maravilhas do mundo moderno, o imenso anfiteatro, construído entre os anos 72 e 80 depois de cristo, em pleno império romano, era o palco de batalhas entre gladiadores, encenações e até execuções públicas. Agora, mais de 1.900 anos depois, poderá ser o cenário de um combate entre dois dos homens mais ricos do mundo.

Para o dono do UFC, é esse contexto que gera o maior interesse para que este duelo seja realizado.

“Estamos negociando. Sem esteroides permitidos, eles seriam testados. Zuckerberg leva isso muito a sério, é um grande fã do UFC, treina, um fã de MMA. Elon cresceu fazendo judô, ele é um cara legítimo do judô. Pense o quão grande essa luta é: dois dos caras mais ricos e poderosos do mundo vão lutar no maior palco. Quem não iria querer ver? É o tipo de luta que até sua vó assistiria”, disse o empresário.