Tenista número 1 do mundo anuncia aposentadoria aos 25 anos

A tenista australiana Ashleigh Barty, de apenas 25 anos, surpreendeu o mundo do esporte ao anunciar sua aposentadoria. A número um do mundo no ranking feminino deu a notícia em entrevista a uma ex-jogadora e comentarista australiana. Barty deixa o esporte no auge, como atual campeã do Aberto da Austrália e de Wimbledon, ocupando a posição mais alta desde que venceu o Aberto da França de 2019.

“Hoje é um dia difícil e cheio de emoção para mim ao anunciar minha aposentadoria do tênis”, escreveu Barty em um post no Instagram, ao lado de um vídeo da entrevista. “Eu não tinha certeza de como compartilhar essa notícia com você, então pedi à minha boa amiga Casey Dellaqua para me ajudar. Sou muito grata por tudo que este esporte me deu e saio orgulhoso e realizado. Obrigado a todos que me apoiaram ao longo do caminho, sempre serei grato pelas memórias ao longo da vida que criamos juntos.”

Este mês, ela desistiu do torneio Indian Wells deste e do Miami Open, dizendo que precisava se recuperar, com vistas aos torneios de Roland Garros e Wimbledon. Barty disse que estava pensando em se aposentar “há muito tempo” e teve “um pressentimento” após a vitória de Wimbledon no ano passado. “Havia apenas uma pequena parte de mim que não estava muito satisfeita, não estava totalmente realizada”, disse ela. “E então veio o desafio do Aberto da Austrália, e acho que para mim parece a maneira perfeita, minha maneira perfeita de celebrar a jornada incrível que minha carreira no tênis tem sido.”