Surfe: Medina cai nas quartas e Florence leva o bi

Não deu para Gabriel Medina. O brasileiro, que chegou na última etapa do Circuito Mundial de Surfe com chances de conquistar o título, caiu nas quartas de final nesta segunda-feira e viu o sonho do bicampeonato ser adiado. Com o tropeço de Medina, o havaiano John John Florence sagrou-se campeão pela segunda vez – ele também havia vencido no ano passado.

Na etapa de Pipe Masters, no Havaí, só a vitória interessava a Medina, que também tinha que torcer para Florence não chegar à final. O brasileiro, porém, foi eliminado pelo francês Jeremy Flores por 12,76 contra 6,04 na somatória das notas. Enquanto isso, Florence avançou com facilidade em sua bateria ao vencer o australiano Julian Wilson por 17,60 a 2,34.

Tropeço

Medina não encaixou boas ondas na sua bateria das quartas de final. Em quatro tentativas, o máximo que o campeão de 2014 conseguiu fazer foi um tubo, enquanto o rival francês obteve desempenho superior desde o início e se classificou às semifinais com tranquilidade.

Antes disso, o brasileiro havia passado por ninguém menos do que o lendário Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, na repescagem, fase em que assegurou classificação às quartas de final ao derrotar o norte-americano por 17,97 a 9,16.

Ele disputou esta repescagem após ter decepcionado em sua bateria na quarta fase da competição, na qual também foi superado por Jeremy Flores, que somou 15,37 pontos, contra 12,10 do brasileiro e 7,57 de Ítalo Ferreira, que depois foi às quartas de final ao levar a melhor sobre o italiano Leonardo Fioravanti, por 6,34 a 0,90, na repescagem.

(Com Estadão Conteúdo)