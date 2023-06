Suárez avisa Grêmio que pode antecipar aposentadoria

A passagem de Luiz Suárez pelo Grêmio pode ser encerrada antecipadamente. O jogador de 36 anos, segundo o site Zero Hora, já avisou aos dirigentes do Tricolor gaúcho que as fortes dores no joelho direito o fazem pensar em uma aposentadoria precoce, ainda neste ano. O contrato do atacante vai até o fim de 2024.

O problema que afeta o jogador é ocasionado por uma osteoartrite, uma artrose que desgasta a cartilagem do joelho do atleta. O clube ainda não divulgou nenhum comentário sobre o assunto. Mas uma nova reunião entre o clube e o estafe do jogador deve ocorrer nos próximos dias para uma avaliação sobre o caso.

Principal contratação do Grêmio para 2023, o uruguaio, atuou em 26 das 32 partidas na temporada. No entanto, teve que ser preservado em alguns jogos, devido ao problema crônico. Mas em campo, a entrega é completa, tanto que logo se destacou como o grande nome do time comandado por Renato Gaúcho. Foram 14 gols marcados e oito assistências para companheiros.

“Tem que bater palmas para esse cara aqui (Luis Suárez) hoje. Vocês todos estão de parabéns, mas sabem o esforço que esse cara fez para estar aqui hoje”, explicou o treinador, em uma conversa registrada pela Grêmio TV no vestiário após a classificação diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Uma partida em que sua ausência causou polêmica foi diante do Palmeiras, que fez 4 a 1 no Grêmio, pelo Brasileiro. O clube negou que Suárez não tenha entrado em campo, devido ao campo do Allianz Parque ser de grama sintética, menos macia que a grama natural, o que pode causar mais impactos no joelho dos atletas. Negou também que haja cláusula no contrato do veterano para que não jogue em gramados sintéticos.

Um dos grandes goleadores do futebol mundial dos últimos tempos e presente em quatro Copas do Mundo com a Celeste (2010, 2014, 2018 e 2022), a verdade é que o corpo de Suárez já vem dando sinais de desgaste há algum tempo. Após uma cirurgia no local em 2020, ele ficou quase meio ano de molho, quando ainda estava no Barcelona. No ano seguinte, quando já vestia a camisa do Atlético de Madri, uma lesão, dessa vez no joelho esquerdo, o fez parar por mais 12 dias. Antes da Copa do Catar, quando atuava pelo Nacional do Uruguai, o centroavante também fez um tratamento para fortalecer o joelho direito.

O aviso dado por Suárez ao Grêmio chega no mesmo momento em que seu nome foi ventilado como um possível reforço do Inter Miami, que acaba de contratar o ex-parceiro de Barça, Lionel Messi. Mas caso perca o jogador para outro clube, o contrato entre as partes prevê que o Tricolor gaúcho seja compensado.