Sport vence o Barueri fora de casa e encosta no G-4

Por AE

Barueri – O Sport encostou de vez no G-4, grupo de acesso, da Série B. Em um jogo de cinco gols, o time pernambucano venceu o Barueri, por 3 a 2, na Arena Barueri, no complemento da 22.ª rodada. Willians, Marcelinho Paraíba e Bruno Mineiro marcaram para os pernambucanos, enquanto que Marcelinho e Alex Maranhão fizeram para os paulistas.

Assim, o Sport chega ao seu quinto jogo sem derrota – quatro vitórias e um empate. O novo triunfo leva o Sport para os 36 pontos e na quinta colocação. O time fica a somente um ponto do Americana, quarto colocado. Por outro lado, o Barueri, com somente 29 pontos, aparece na 12.ª colocação e começa a se preocupar novamente com o rebaixamento.

O primeiro tempo teve quatro gols, mostrando que os times não estavam afim de empate e queriam os três pontos para melhorar suas colocações. O Sport, mesmo como visitante, abriu o placar aos 10 minutos. Willians chutou, a bola acertou a trave direita e, no rebote, ele mesmo empurrou para o fundo das redes.

Em vantagem no placar, o Sport optou por recuar e levou o empate. Aos 26 minutos, Marcelinho aproveitou cruzamento de Alex Maranhão e desviou de cabeça para deixar tudo igual: 1 a 1.

O time pernambucano chegou ao segundo gol aos 40 minutos. Marcelinho Paraíba recuperou a bola de Edson Borges na intermediária, invadiu a área e bateu na saída do gol de Juninho. Mas nem deu tempo para comemorar, pois o Barueri empatou dois minutos depois. Alê tocou para Alex Maranhão, que somente empurrou na saída do goleiro Magrão.

No segundo tempo, o Barueri adotou a pressão como sua arma principal para tentar o terceiro gol. O time paulista pressionou bastante e criou boas oportunidades, mas contra um time que luta pelo acesso não pode vacilar.

Mas o Sport teve calma, se defendeu bem e chegou ao gol da vitória aos 39 minutos. Wellington Saci cruzou do lado esquerdo e Bruno Mineiro desviou de letra para fazer o terceiro gol do Sport.

Pela 23.ª rodada, os dez jogos acontecem na próxima terça-feira, às 20h30. O Barueri joga diante da Portuguesa, no Canindé. O Sport encara o ASA, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA:

Barueri 2 x 3 Sport

Barueri – Juninho; Daniel Marques, Diego Giaretta e Edson Borges; Marcos Pimentel, Alê, Anderson Pedra (Saldanha), Danilo Sacramento (Nadson) e Alex Maranhão; Marcelinho (Robson Ponte) e Val Baiano. Técnico – Estevam Soares.

Sport – Magrão; Renato, Tobi, Cesar e Wellington Saci; Hamilton, Rithelly, Moacir (Daniel Paulista) e Marcelinho Paraíba (Diego Torres); Willians (Misael) e Bruno Mineiro. Técnico – PC Gusmão.

Gols – Willians, aos 10, Marcelinho, aos 26, Marcelinho Paraíba, aos 40, e Alex Maranhão, aos 42 minutos do primeiro tempo. Bruno Mineiro, aos 39 minutos do segundo tempo.

Árbitro – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos – César e Robson Ponte.

Renda e público – Não disponíveis.

Local – Arena Barueri, em Barueri.