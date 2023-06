Sob comando de Ramon Menezes, Brasil cai para Israel no Mundial Sub-20

Sonho adiado! Em uma tarde pouco inspirada, a seleção brasileira sucumbiu diante de Israel na Copa do Mundo FIFA sub-20 por 3 a 2 neste sábado, 3. A equipe termina a competição disputada na Argentina com três vitórias e duas derrotas em cinco jogos disputados. Com o revés, o Brasil sucumbe no objetivo de conquistar o hexacampeonato da categoria. Agora, Ramon Menezes retoma a condição de técnico interino da seleção principal — o Brasil tem amistosos marcados contra a seleção de Guiné, no próximo dia 17, na Espanha, e Senegal, em Portugal, no dia 20.

Uma das favoritas ao título, a seleção canarinho esteve por duas vezes à frente do marcador diante de Israel, com gols marcados por Marcos Leonardo, no tempo regulamentar, e Matheus Nascimento, no primeiro minuto da prorrogação. A seleção israelense, por sua vez, anotou seus tentos com Khalaili, no segundo tempo, Shibli e David Turgeman, no tempo extra. Antes do fim do jogo, ainda houve duas penalidades máximas desperdiçadas pelos israelenses.

Com a vitória, a seleção israelense faz história em sua primeira participação no Mundial da categoria e já garante lugar entre os semifinalistas. Ressalta-se que a competição está sendo realizada na Argentina por causa da resistência da Indonésia, nação de maioria muçulmana, em receber a seleção israelense devido o histórico de guerras entre Israel e o Estado da Palestina.

Agora Israel fica à espera dos demais classificados para as semifinais do certame. Neste sábado, Colômbia e Itália se enfrentam por uma das vagas na próxima fase. No domingo, 4, os confrontos serão entre Coréia do Sul e Nigéria; Estados Unidos e Uruguai. O Brasil conquistou a competição pela última vez na Colômbia, em 2011.