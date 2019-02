Série A2: Red Bull vence o São José, mantém os 100% e se isola na liderança

A Série A2 do Campeonato Paulista tem, pela primeira vez neste ano, um líder isolado. O Red Bull Brasil venceu o São José dentro de casa por 3 a 1 e chegou aos 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos. É a única equipe com 100% de aproveitamento.

Quem também venceu foi o Palmeiras B. Em jogo movimentado, a equipe da capital bateu o Rio Preto por 6 a 3 e foi a sete pontos. Outro vencedor foi o Audax, do técnico Antonio Carlos Zago, ex-Palmeiras e São Caetano, que ganhou do Rio Preto por 2 a 1, e tem sete pontos.

O São Bernardo, por sua vez, perdeu dentro de casa para o Atlético Sorocaba por 2 a 1 e continua sem nenhum ponto.

Neste domingo, o América recebe o Santo André e o Velo Clube visita o Santacruzense. Ambos os jogos estão marcado para as 10 horas (horário de Brasília).

Veja abaixo os outros resultados deste sábado pela quarta rodada da Série A2 do Paulistão:

Noroeste 1 x 0 Ferroviária

União Barbarense 1 x 0 Penapolense

São Carlos 2 x 3 Grêmio-SP

União São João 2 x 3 Monte Azul