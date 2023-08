Sensação da Copa, Colômbia vence Jamaica e pega Inglaterra

Em sua terceira Copa do Mundo (jogou em 2011 e 2015), a seleção feminina de futebol da Colômbia garantiu vaga entre as oito melhores equipes do Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Nesta terça-feira (8), a equipe venceu a Jamaica por 1 a 0, gol de Catalina Usme, pelas oitavas de final e agora vai encarar a favorita Inglaterra, que um dia antes passou, no sufoco, pela Nigéria, nos pênaltis. O duelo pelas quartas de final está marcado para o próximo sábado (12), às 7h30 (horário de Brasília), no Accor Stadium, em Sidney.

Na última partida das oitavas de final, a França, também nesta terça, não tomou conhecimento do Marrocos e venceu por tranquilos 4 a 0, em Adelaide, com três gols em pouco mais de 20 minutos. As atacantes Le Sommer (2), Diani e a meia direita Dali marcaram os gols da partida. No sábado, elas jogam com a anfitriã Austrália, em Brisbane, às 4h (horário de Brasília), por uma vaga na semifinal da Copa.

Colombianas furam retranca da Jamaica

Única representante da América do Sul ainda viva no torneio, as colombianas conseguiram o que parecia impossível, vencer a forte defesa da Jamaica, que ainda estava invicta na competição, mesmo enfrentando seleções como a francesa e a brasileira, ainda na primeira fase. Após um primeiro tempo truncado, em que as jamaicanas tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram transformar em oportunidades claras, a Colômbia marcou nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos seis minutos, Gusmán encontrou Catalina Usme na área e a atacante teve calma para definir a jogada e fazer o gol da vitória. Principal jogadora da equipe, a meia-atacante do Real Madrid, Linda Caicedo, de 18 anos, considerada a maior promessa da atualidade, esteve bem marcada em boa parte do jogo. Do outro lado, a centroavante Bunny Shaw, estrela da Jamaica, também participou pouco, graças ao trabalho defensivo colombiano.

Após comemorar muito a classificação em campo com as companheiras, Usme, a autora do gol, afirmou que o time vai encarar a Inglaterra de igual para igual, apesar do favoritismo do adversário, atual campeão europeu e com elenco mais experiente.

“Vamos jogar sete finais. Sabemos como nos preparamos e sabemos o que podemos fazer. Estou orgulhosa dessa equipe e da mentalidade que tem. A Inglaterra vamos olhar de frente e competir”, disse a atacante.

Do lado da Jamaica, a frustração com a derrota se misturou com a preocupação a respeito do futuro da equipe, que teve ajuda de Cedella Marley, filha de Bob Marley, para conseguir bancar a delegação no Mundial.

“Desde 2019, nada ocorreu na Jamaica. A FIFA e o governo não se dão bem, mas espero que todos nós possamos nos unir agora e tentar encontrar uma solução”, afirmou o técnico Lorne Donaldson, que desde o ano passado comanda a equipe.

França passeia em Adelaide

Após uma primeira fase inconstante e vindo de uma preparação turbulenta para o Mundial, que envolveu troca de treinadores, a França demonstrou, diante de Marrocos, que é uma das favoritas ao título. Com intensidade e boas trocas de passes, as europeias não deram chances as rivais. Com 23 minutos jogados no primeiro tempo, as francesas já ganhavam por 3 a 0. No segundo tempo, já administrando a partida e poupando energia para o próximo desafio, a França ainda marcou o quarto, o segundo da veterana Le Sommer no jogo e o terceiro dela nesta Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

Enquanto as vitoriosas comemoraram, as marroquinas, únicas estreantes no torneio que conseguiram passar da primeira fase, lamentavam no campo. Entre elas, a zagueira Benzina, primeira mulher atleta a usar o hijab (véu muçulmano) em Mundiais.

“É um resultado de derrota que não pode apagar a performance fantástica que fizemos. Estou muito orgulhoso de tudo que elas fizeram”, afirmou o técnico Reynald Pedros.

Quartas de final da Copa do Mundo 2023

Espanha x Holanda – 10/8 – 22h (horário de Brasília)

Japão x Suécia – 11/8 – 4h (horário de Brasília)

Austrália x França – 12/8 – 4h (horário de Brasília)

Inglaterra x Colômbia – 12/8 – 7h30 (horário de Brasília)