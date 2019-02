Sem titulares, Tite relaciona 19 jogadores para clássico

Por AE

São Paulo – Sem a presença de nenhum dos 11 jogadores considerados titulares do atual time do Corinthians, o técnico Tite divulgou neste sábado uma lista de 19 atletas relacionados para o clássico deste domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o comandante confirmou a opção de priorizar totalmente o primeiro jogo da final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, em Buenos Aires.

Por causa da ausência dos titulares, o treinador relacionou apenas um volante de origem para o clássico: Willian Arão, que terá ao seu lado no meio-campo titular o zagueiro Marquinhos atuando improvisado, enquanto Douglas será o único meia armador. Já o ataque terá Willian, Romarinho e Liedson.

Willian foi titular diante do Santos, na última quarta-feira, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Pacaembu, onde substituiu o suspenso Emerson. Liedson, por sua vez, entrou no lugar de Willian no intervalo do confronto do torneio continental e agora ganha uma nova chance de começar uma partida.

O Corinthians ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em cinco partidas, e tentará tirar proveito do fato de o Palmeiras também poupar titulares neste domingo, já que o time do Palestra Itália está mais preocupado neste momento com a final da Copa do Brasil.