Sem Casimiro e com Cristiano Ronaldo como sócio, quem são os donos da CazéTV

Após o grande alcance da cobertura na Copa do Mundo de 2026, a CazéTV se consolidou como um dos principais veículos de jornalismo esportivo do Brasil. Criada em 2022, a jovem emissora se estruturou em torno da imagem do apresentador e streamer Casimiro Miguel, transformando a linguagem irreverente e jovem como um padrão nas transmissões de partidas.

No entanto, ao contrário do que o nome da iniciativa indica, o influenciador não é o dono da CazéTV. Isso porque o canal pertence à empresa Livemode, fundada pelos criadores do antigo Esporte Interativo, Edgar Diniz e Sérgio Lopes. Casimiro mantém uma participação societária na holding, enquanto o controle administrativo é feito completamente pela organização — que conta com o craque Cristiano Ronaldo como um de seus sócios.

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