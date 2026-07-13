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Esporte

Cristiano Ronaldo troca a bola do gramado pela das pistas de boliche

Publicação foi feita pela esposa do jogador durante momento de descontração com amigos e família

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h23 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h48
À esquerda, pessoas jogam boliche em uma pista moderna. À direita, Cristiano Ronaldo em campo, vestindo uniforme vermelho de Portugal, com a bola aos pés
Cristiano Ronaldo -  (Reprodução/Instagram)
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Cristiano Ronaldo troca a bola do gramado pela das pistas de boliche Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto Neymar trocou o futebol pelo pôquer, ao sair da Copa, Cristiano Ronaldo aderiu ao boliche em seus dias de lazer. De volta à Portugal, o craque apareceu praticando o esporte em pista 100% brasileira após a eliminação nas quartas de final para a Espanha. Nesta segunda-feira, 13, a esposa do jogador Georgina Rodríguez publicou em seus stories duas imagens com registros de CR7 jogando boliche rodeado por crianças dentro de sua nova residência.

A mansão é considerada um paraíso particular na região de mais alto padrão e luxuosidade de Portugal. No coração da Quinta da Marinha, em Cascais, o imóvel é a tradução da exclusividade. Mais de 900m² de área construída, abriga cinema, garagem para a coleção de carros de luxo do jogador, além de 8 suítes e áreas exclusivas assinadas por grandes nomes da moda como Louis Vuitton.

E a pista de boliche publicada pela esposa de Cristiano Ronaldo é 100% brasileira e produzida pela Imply Tecnologia, com sede em Santa Cruz do Sul (RS). Presente em mais de 125 países, a empresa é referência global no desenvolvimento de soluções para esportes e entretenimento.

Foram instaladas duas pistas de boliche da Imply Tecnologia, que integram a área de lazer empregando ainda mais exclusividade ao espaço. A mansão está avaliada em 35 milhões de euros, aproximadamente 215 milhões de reais. Foram mais de três anos de construção para deixar o espaço pronto, onde o jogador pretende viver após a aposentadoria dos campos de futebol.

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O modelo escolhido foi uma pista de bowling customizada exclusivamente para o projeto, que incorpora alguns diferenciais tecnológicos como os modernos sistemas automáticos de pontuação, interfaces intuitivas, e iluminação RGB LED interativa, além de monitores de alta definição. Os efeitos luminosos acompanham as jogadas e transformam o ambiente em um verdadeiro espetáculo visual. Esses efeitos agregam modernidade e personalidade ao espaço. A combinação entre tecnologia e design faz com que a atração se integre harmoniosamente aos mais diversos projetos arquitetônicos residenciais.

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Boliche residencial

Ao longo dos últimos anos, uma tendência luxuosa tem conquistado o coração das celebridades e empresários ao redor do mundo: o boliche residencial. Esse jogo clássico, conhecido pela diversão e competição que possibilita, agora encontra espaço em residências de alto padrão.

A arquitetura de residências de alto padrão tem acompanhado de perto as tendências de entretenimento e lazer para oferecer espaços cada vez mais atrativos aos seus moradores. Nesse contexto, o boliche residencial tem ganhado destaque como uma opção luxuosa e sofisticada, capaz de proporcionar momentos únicos e exclusivos aos usuários.

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De acordo com Tironi Paz Ortiz, CEO e Fundador da Imply, “boliche residencial se tornou uma tendência em mansões e condomínios, porque é uma opção de lazer e entretenimento capaz de contemplar todas as idades. É perfeito para reunir a família e os amigos, proporcionando diversão aliada à alta tecnologia”.

O empresário ainda destaca o valor agregador que o boliche traz. As propriedades que contam com áreas de lazer inovadoras se diferenciam das demais e têm uma grande valorização no mercado. Por isso, cada vez mais, proprietários de imóveis de alto padrão buscam itens de entretenimento para valorizarem seus empreendimentos.

Um exemplo desse sucesso é a presença das pistas de boliche residenciais Imply na mansão do youtuber Luccas Neto. Localizada em sua luxuosa propriedade de quatro andares, a pista personalizada se tornou o centro das atenções.

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Além disso, renomados jogadores de futebol também optaram pela tecnologia e qualidade oferecidas pela empresa para suas próprias pistas particulares. Essa escolha reflete a crescente popularidade do boliche residencial entre os famosos, que desejam criar um espaço exclusivo para diversão e entretenimento em suas mansões.

A personalização do espaço de acordo com a proposta do ambiente é mais um dos detalhes que fazem a diferença no projeto. “Elaboramos cada projeto de forma personalizada, com suporte de especialistas em todas as etapas, incluindo o projeto arquitetônico”, ressalta Gilmar Goerck, Executivo de Vendas da Imply no Brasil.

Nova fase

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Vale destacar que o boliche vive uma nova fase e se consolida como protagonista do entretenimento indoor global. Segundo a Business Research Insights, o mercado deve atingir US$ 1,3 bilhão em 2026, com projeção de chegar a US$ 1,85 bilhão até 2035, registrando uma taxa composta anual (CAGR) de cerca de 4,5% no período, impulsionado pela crescente demanda por experiências imersivas e sociais. Mais do que um esporte recreativo, a atividade passou a integrar um ecossistema que combina lazer, tecnologia e gastronomia, acompanhando a busca por ambientes seguros e completos no pós-pandemia.

Além do apelo ao público, o segmento também se destaca pela rentabilidade, com margens líquidas entre 10% e 25%, podendo chegar a 35% em modelos mais modernos, segundo a IBISWorld. “Hoje, o boliche integra um ambiente completo de experiências, ampliando o potencial de receita e tornando o investimento mais atrativo”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply. No Brasil, a expansão de shoppings e espaços multiuso reforça o potencial do setor, que se posiciona como um hub de entretenimento e uma oportunidade estratégica para investidores.

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