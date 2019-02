Seleção é recebida com festa na chegada ao Peru

A seleção brasileira segue em lua de mel com a torcida – inclusive a estrangeira. A delegação do líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 chegou na noite deste domingo a Lima, no Peru, e foi recebida com festa. Neymar chegou a levar um susto com um fã que furou o bloqueio de segurança para abraçá-lo.

A confusão em torno dos jogadores começou ainda no Aeroporto Internacional de Lima. A CBF informou que uma multidão tentou se aproximar do ônibus reservado à delegação. O mesmo ocorreu no trajeto até a chegada ao hotel. Além de torcedores, tanto brasileiros como peruanos, vários jornalistas aguardavam a equipe de Tite na concentração.

O Brasil reagiu desde a chegada do novo treinador e lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com certa tranquilidade. Com a convincente vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, no Mineirão, a equipe chegou a 24 pontos na classificação da competição. O jogo contra o Peru acontece em um horário incomum: às 0h15 (de Brasília), da madrugada de terça para quarta-feira.