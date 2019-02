Seleção de vôlei ganha folga para se adaptar ao fuso

Por AE

Kobe – A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou um raro descanso na sua preparação para a Copa do Mundo, que começa a ser disputada na sexta-feira. Nesta terça, o técnico José Roberto Guimarães deu um período de descanso para as jogadoras, com a intenção de ajudar na adaptação ao fuso horário japonês, além de diminuir o desgaste, já que o time atuou em outubro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.

A equipe está em Kobe desde a sexta-feira e o ritmo de treinos vinha sendo intenso. “Esses dias de aclimatação são muito importantes. Depois de seis sessões seguidas precisamos de uma quebra. As meninas ganharam meio dia de folga para aproveitarem como quiserem”, disse Zé Roberto.

Enquanto algumas jogadoras aproveitaram a folga para fazer compras em Kobe, Fabíola preferiu aproveitar as horas livres para descansar. “Ainda estou me adaptando ao fuso. Acordei às 7h30 e fiquei conversando com meus amigos no Brasil. Usei minha folga para descansar e recarregar as baterias”, afirmou.

Na quarta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei faz o seu último treino em Kobe. Em seguida, viaja de ônibus para a cidade de Nagano, onde vai disputar o Grupo B da Copa do Mundo. A estreia no torneio será na sexta-feira, às 7h20 (de Brasília), contra os Estados Unidos.