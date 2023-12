São Paulo fecha contrato com construtora para reforma do Morumbi

Nesta sexta-feira, 29, o São Paulo assinou um contrato com a construtura WTorre para reforma do estádio do Morumbi. A empresa fez as obras de reforma do Allianz Park, do Palmeiras, e administra a arena. Mas o acordo com o clube campeão da Copa do Brasil 2023 foi feito em outras bases. Ambas as partes não se pronunciam publicamente, mas fontes com conhecimento das negociações afirmam que as informações, publicadas inicialmente pela Folha de S. Paulo, estão corretas.

As bases financeiras ainda não fora acordadas, mas a reforma prevê a ampliação da capacidade do estádio de 80 mil para 85 mil torcedores em dias de jogos e 100 mil espectadores em temporadas de shows. A WTorre tem seis meses para apresentar um projeto, que deve ser aprovado pela diretoria do clube. As obras devem ser entregues a tempo das comemorações de 100 anos do São Paulo, marcadas para 2030.

Entre outras coisas, a carta de intenções prevê a construção de um anfiteatro que preservará o gramado e um estacionamento para 2000 carros. A construtora ficará responsável pela obtenção de licenças, flexibilização do tombamento e recursos para a realização das obras. A empresa terá participação em receitas, mas não controlará o estádio e o futebol será sempre a prioridade. Por isso, o clube terá direito a vetar a realização de shows em datas que não forem convenientes.

Além de ter assinado um contrato de cinco anos com a Live Nation, empresa produtora de shows, no valor de 60 milhões de reais, o São Paulo também vendeu os diretos de uso de nome do Morumbi para a Mondelez por três anos por valores que podem chegar a até 90 milhões — período no qual o estádio passará a se chamar MorumBis.

Um pouco de história

O São Paulo Futebol Clube (SPFC) nasceu de uma dissidência do Clube Atlético Paulistano, que não queria adotar o futebol profissional, e a Associação Atlética das Palmeiras, que possuía um estádio próprio, mas acumulava muitas dívidas. A fundação aconteceu no dia 27 de janeiro de 1930, mas para homenagear a fundação da cidade de São Paulo, o documento oficial ficou datado de 15 de janeiro de 1930. Na década de 1960, o clube passou a investir na construção de um estádio, o Cícero Pompeu de Toledo, popularmente chamado de Morumbi.

