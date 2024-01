São Paulo anuncia saída de Dorival Jr., que assume a Seleção Brasileira

Dorival Jr. não é mais técnico do São Paulo, anunciou o clube na tarde deste domingo, 7. Reconduzido ao comando da CBF, Ednaldo Rodrigues convidou oficialmente o treinador para dirigir a Seleção Brasileira. Fernando Diniz, que acumulava a função concomitantemente com o Fluminense, havia sido desligado na última sexta-feira, 5. A entidade máxima do futebol brasileiro deve fazer o anúncio oficial até a próxima quarta, 10.

“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo”, disse Dorival, por meio de nota oficial emitida pelo time paulista. “Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio.”, completou.

Nos últimos dois anos, Dorival Jr. foi bicampeão da Copa do Brasil. Em 2022, no comando do Flamengo e, no ano passado, à frente do São Paulo. O clube paulistano, que fez sua reformulação de elenco com base nos pedidos do técnico, vai procurar um novo treinador no mercado. A CBF, que está envolvida em um imbróglio político, deve confirmar a permanência — ou não — de Ednaldo até fevereiro. Ciente disso, Dorival Jr. aceitou o convite sabendo que seu nome é consenso até por quem almeja a presidência da CBF na oposição.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira. “É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024