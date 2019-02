Rooney pode perder todos os jogos da fase de grupos da Eurocopa

Expulso na última rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2012, contra a Montenegro, o atacante Wayne Rooney pode ser suspenso de todos os três jogos da Inglaterra na fase de grupos da competição europeia. O julgamento será na quinta-feira. De acordo com a regulamentação da Uefa, essa punição é aplicada em agressões.

Rooney recebeu o cartão vermelo direto após chutar Miodrag Dzudovic. Mesmo que ele realmente pegue ganchotrês jogos, a Associação de Futebol do país pretende apelar, já que o jogador do Manchester United não é expulso em uma competição europeia há seis anos.

Em 2004, o francês Marcel Desailly, do Chelsea, recebeu essa punição por uma cotovelada no espanhol Fernando Morientes, do Monaco. O clube inglês conseguiu reduzir a pena para duas partidas.

O técnico Alex Ferguson, do United, defendeu seu atacante e explicou que seu temperamento explosivo vem sendo trabalhado no dia a dia.

‘Foi uma daquelas, como se diz, reações de reflexo do garoto. Ele apanhou e reagiu. Ele tem esse temperamento e, para mim, não é a pior coisa do mundo. Rooney já demonstrou muita melhora nesse sentido. À medida que ele fica mais maduro, chegam outras coisas, as responsabilidades’, argumentou.